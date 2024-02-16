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Ekonomi Bakır fiyatları zirvede!
Ekonomi

Bakır fiyatları zirvede!

Yeniakit Publisher
2024-02-16 10:50:00 -
Bakır fiyatları zirvede!

Bakır fiyatları Fed'in Haziran ayında faiz indirimi yapacağına dair umutları canlandırması ile bir haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Bakır fiyatları Fed'in Haziran ayında faiz indirimi yapacağına dair umutları canlandırması ile bir haftanın en yüksek seviyesine çıktı.
Bakır fiyatları, ABD'de beklenenden zayıf gelen perakende satış verilerinin Fed'in Haziran ayında faiz indirimi yapacağına dair umutları canlandırması ve yatırımcıların risk iştahını artırmasıyla bir haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, seans başında 8 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra TSİ 07.24'te %0,3 artışla 8.337 dolar/tondan işlem gördü. Kontrat bu hafta şimdiye kadar %2 arttı.

Dün yayınlanan veriler, ABD'de perakende satışların Ocak ayında beklenenden fazla düştüğünü gösterdi.

Dolar endeksi dün karışık ABD ekonomik verileri sonrasında %0,4 kayıp yaşadıktan sonra bugün %0,09 artışla 104,35 seviyesine çıktı.

Yatırımcıların artık Haziran ayında faiz indirimi olasılığını %78 olarak gördüğü bildiriliyor.
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Bu arada LME'de alüminyum %0,1 düşüşle 2.222,50 dolar/tona geriledi.

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