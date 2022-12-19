Bakır fiyatları yükselişte!

Londra'da bakır fiyatları, Çin'in Kovid'in zarar verdiği ekonomisini istikrara kavuşturma taahhüdü ve sıkı küresel stokların arz endişelerini artırmasının desteği ile yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 07.15'te %1 artışla 8.348 dolar/tona çıktı. Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Ocak vadeli bakır kontratı, yatay seyrederek 65.440 yuan/tondan (9.372,27 dolar) işlem gördü.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve üst düzey yetkililerinin geçen hafta cuma günü katıldığı gündem belirleme toplantısının ardından yapılan açıklamada, Çin'in 2023'te ekonomisini istikrara kavuşturmaya odaklanacağı ve temel hedeflere ulaşılmasını sağlamak için politika ayarlamalarını hızlandıracağı belirtildi.

Analistler, daha fazla politika gevşemesinin emlak sektörünü istikrara kavuşturacağını kaydetti.

Bunun yanında trader'lara göre arz endişeleri bir miktar destek sağladı.

Kanada merkezli First Quantum Minerals, Panama hükümetinin ödemeler anlaşmazlığı nedeniyle amiral gemisi bakır madenindeki faaliyetlerini durdurma emri verdiğini duyurdu.

SHFE tarafından izlenen depolardaki bakır stokları geçtiğimiz cuma günü haftalık %18,5 düşüşle 64.041 tona geriledi.

Demirli metaller geriledi

Çin'de çelik vadeli işlemleri ve çelik üretim malzemeleri fiyatları, ülkede Kovid-19 vakalarındaki artışın baskısıyla düştü.

Ülkenin baş epidemiyologuna göre, Çin, bu kış beklenen üç Kovid-19 vaka dalgasının ilkinde yer alıyor.

Dalian Emtia Borsası'nda Mayıs vadeli demir cevheri, üç seanslık rallinin ardından %3,9 düşüşle 792 yuan/tona (113,49 dolar) geriledi.

Singapur Borsası'nda, Ocak vadeli kontrat, TSİ 06.30'da %2,2 düşüşle 108,85 dolar/ton seviyesinde işlem gördü.

Analistlere göre Çin'in Kovid-19 dalgalanması insanların artan oranda evde mevcut dalgayı beklemesine neden olabilir ve bu süreçte ekonomik aktiviteyi yok edebilir.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %2,8, sıcak haddelenmiş rulo %3,1, filmaşin %2 ve paslanmaz çelik %4,2 düştü.

Dalian'da koklaşabilir kömür %5,2, kok kömürü %5,8 geriledi.