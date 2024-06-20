Bakır fiyatları yükselişe geçti!

Bakır fiyatları, Çin'de gevşeme, talep artışı ve arz endişeleriyle yükseldi

Bakır fiyatları, Çin Merkez Bankası'nın gevşetici parasal duruşunu güçlendirmesi, son kullanıcı talebinin iyileşmesi ve maden arzı sıkıntısı endişelerinin artmasıyla yükselişe geçti.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, TSİ 05.51'de %0,2 artışla 9.802 dolar/tona yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Temmuz ayı bakır kontratı, %1,4 artışla 79.550 yuan/tona (10.957,45 dolar) ulaştı.

Çin Halk Bankası dün, destekleyici parasal duruşa bağlı kalacağını ve döviz kurunun aşırı yükselmesini kararlılıkla önleyeceğini açıkladı.

Anglo American'ın Şili'deki Los Bronces madenindeki bakır üretiminin gelecek yıl ortalama tarihi seviyelerin neredeyse üçte birine düşmesi bekleniyor. Bu da bakır hammaddesi tedarikindeki eksiklikleri bir kez daha ortaya koyuyor.

Analistler, LME'deki bakır fiyatlarının sadece bir ay önce ulaştığı 11.000 doların üzerindeki rekor zirvesinden bu hafta başında 9.551 dolara kadar düşmesi nedeniyle daha fazla bakır son kullanıcısının alım siparişlerine devam ettiğini belirtti.

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SHFE'de bakır stokları geçen cuma günü düşüş göstererek 330.753 tona geriledi.

Ancak, LME'de bakır stoklarındaki artış kazancı sınırladı.

Piyasa katılımcılarının daha önce tahmin ettiğinden daha az sayıda ABD faiz indirimi ihtimali de metal fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.

LME'de alüminyum %0,1 düşüşle 2.496,50 dolar/tondan, nikel %0,1 düşüşle 17.360 dolar/tondan, çinko %0,1 düşüşle 2.867 dolar/tondan, kurşun %0,3 düşüşle 2.193 dolar/tondan, kalay ise %0,7 artışla 32.600 dolar/tondan işlem gördü.