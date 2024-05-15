Bakır fiyatları yükseldi, demir düştü!

LME'de bakır doların değer kaybetmesiyle arttı, CME kontratı rekor seviyeye yakın seyrediyor. Demir cevheri, talep yumuşaması beklentileri ve yeni Çin tarifesinin ağırlığıyla geriledi

Londra'da bakır zayıf ABD doları karşısında yükselirken, borsa işlemcileri bugünün ilerleyen saatlerinde ABD'den gelecek kritik enflasyon raporunu bekliyor. CME'deki fiyatlar ise rekor yüksek seviyeler civarında seyrediyor.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, TSİ 07.46'da %0,2 artışla 10.129,50 dolar/ton seviyesinde bulunurken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Haziran vadeli bakır kontratı, yatay seyrederek 81.840 yuan/tonda (11.328,59 dolar) işlem gördü.

Dolar, yatırımcıların günün ilerleyen saatlerinde Fed politikasının yolunu belirleyecek kritik ABD enflasyon raporuna hazırlanırken, düşük Hazine getirilerinin ortasında bugün euro karşısında bir ayın en düşük seviyesine yakın işlem gördü.

Diğer yandan, CME'de Mayıs kontratı %2,6 artışla 5,081 dolar/libreye yükseldi. Kontrat, ABD'deki güçlü talep ve fon alımları nedeniyle bir önceki seansta gördüğü rekor seviyeye yakın seyrediyor.

Yatırımcılar, bu yıl hammadde arzı sıkıntısı ve artan talep görünümü nedeniyle bakıra yönelik bahislerini artırdı.

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Demir cevheri, talep yumuşaması beklentileri ve yeni Çin tarifesinin ağırlığıyla geriledi

Demir cevheri fiyatları, Çin'de mevsimsel olarak düşen talebin ve ABD'nin bazı Çin ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artıracağı beklentilerinin etkisiyle düşüşlerini art arda ikinci güne taşıdı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül vadeli demir cevheri, sabah işlemlerini %1,84 düşüşle 855,5 yuan/ton (118,41 dolar) seviyesinde tamamladı.

Singapur Borsası'nda Haziran vadeli demir cevheri kontratı, %1,3 düşüşle 113,65 dolar/ton ile 24 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, bu düşüşün kısmen, son tahvil ihracının kullanımının doğrudan demir piyasasıyla ilgili olmadığının anlaşılmasının ardından makro hissiyatın etkilenmesinden kaynaklandığını belirtti.

Hem demir cevheri hem de çelik, Pazartesi günü Çin maliye bakanlığının 1 trilyon yuan tutarında uzun vadeli özel devlet tahvili ihraç etme planlarını açıklamasıyla artan güvenin ardından kazanç elde etti.

Sezonluk olarak talebin azalacağı beklentisi de fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın bazı çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik tarifeleri 2024'te üç kattan fazla artarak %25'e yükseltmesi de baskıyı artırdı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %0,96, sıcak haddelenmiş rulo %0,61, filmaşin %0,52 ve paslanmaz çelik %0,6 düştü.