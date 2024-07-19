Bakır fiyatları en düşük seviyesine geriledi!

Bakır toparlanmadan önce, Çin'de teşvik eksikliği nedeniyle üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Demir cevheri de Çin'in teşvik eksikliği ve talep görünümü nedeniyle haftalık kayıpla karşı karşıya

Bakır fiyatları, Çin'in teşvik tedbirlerinin eksikliği nedeniyle bugün üç aydan fazla bir sürenin en düşük seviyesine gerilerken, Londra'da bakır Kasım 2022'den bu yana en büyük haftalık düşüşüne hazırlanıyor.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, TSİ 07.23'te %0,2 artışla 9.408,50 dolara yükseldi ve seans başında %0,6 kadar düşerek 11 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesi olan 9.328,50 dolar/tona geriledikten sonra kayıplarını telafi etti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Ağustos ayı bakır kontratı, öğle tatilinde %1,7 düşüşle 76.820 yuan/tona (10.571,95 dolar) geriledi. Kontrat, seansın başlarında %2,4 kayıpla 76.300 yuan/tona gerileyerek 11 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Hafta bazında LME'de bakır %4,7 kayıpla Kasım 2022'den bu yana en büyük haftalık düşüşünü gerçekleştirme yolunda ilerliyor. SHFE'de bakır haftalık bazda %3 düşüş yaşadı.

Çin'in bu haftaki önemli siyasi toplantısında, ekonominin güçlü bir büyüme momentumunu sürdürmekte zorlanmasına ve dünyanın en büyük metal tüketicisindeki talep beklentileri üzerinde baskı oluşturmasına rağmen ilave teşvik tedbirlerine ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi.

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Bir trader, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi toplantısına atıfta bulunarak, "Piyasa, üçüncü genel toplantının düşüşünü teşvik eksikliğine bağlıyor, ancak başlangıçta umutlar yüksek değildi. Bu sadece beklentilerin yumuşaması" dedi.

Diğer metaller de birkaç ayın en düşük seviyelerini gördü.

LME'de alüminyum 2.367,50 dolar/ton ile 3 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü ve SHFE'de alüminyum %0,9 düşüşle 28 Mart'tan bu yana en düşük seviye olan 19.535 yuan/tona geriledi.

LME'de nikel dört ayın en düşük seviyesi olan 16.385 dolar/tona indi.

Hem nikel hem de alüminyum, başlıca üretici ülkelerde artan üretim nedeniyle baskı altında kaldı.

LME'de kurşun %0,3 düşüşle 2.151 dolar/tondan, kalay %0,3 düşüşle 31.520 dolar/tondan ve çinko %0,1 düşüşle 2.807 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de nikel %0,2 artışla 131.060 yuan/tondan, çinko %0,7 düşüşle 23.505 yuan/tondan, kurşun %0,4 düşüşle 19.840 yuan/tondan ve kalay %2,7 düşüşle 261.840 yuan/tondan işlem gördü.

Demir cevheri, Çin'in teşvik eksikliği ve talep görünümü nedeniyle haftalık kayıpla karşı karşıya

Demir cevheri vadeli işlemleri, bugün düştü ve Çin'den gelen somut teşvik eksikliği ve çeliğe yönelik mevsimsel talebin zayıf olması piyasayı olumsuz etkilediği için haftalık kayıp eğilimine girdi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül vadeli demir cevheri, sabah işlemlerini %0,37 düşüşle 803 yuan/ton (110,50 dolar) seviyesinde tamamladı.

Kontrat, seansın erken saatlerinde gün içi en düşük seviyesi olan 792,5 yuan/tona inerek 26 Haziran'dan bu yana en zayıf seviyesini gördü.

Singapur Borsası'nda Ağustos ayı demir cevheri, %1,32 düşüşle 104,1 dolar/tona geriledi.

Hafta bazında Dalian'da demir cevheri %2,73, Singapur fiyatları ise %2,33 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri bugün karışıktı. Paslanmaz çelik %0,33 düştü, filmaşin %0,06 düştü, inşaat demiri %0,14 arttı ve sıcak haddelenmiş rulo %0,11 arttı.

Analistler, sezonluk arsa satışlarının son yılların en düşük seviyesinde olduğunu ve bunun çeliğe yönelik zayıf talep beklentisine işaret ettiğini, Çin'in demir cevheri stoklarının ise birkaç yılın sezonluk en yüksek seviyesinde olduğunu ve bu durumun zayıf talep ve güçlü arza işaret ettiğini belirtti.