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Ekonomi Bakır fiyatları 3 haftanın zirvesine yükseldi
Ekonomi

Bakır fiyatları 3 haftanın zirvesine yükseldi

Yeniakit Publisher
2024-07-05 18:28:00 -
Bakır fiyatları 3 haftanın zirvesine yükseldi

Bakır fiyatları, ABD'deki faiz oranlarına ilişkin beklentilerin büyümeye bağlı metallere olan ilgiyi artırmasıyla birlikte üç haftadan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Bu gelişme, Londra Metal Borsası'nda (LME) bakırın son yedi haftanın ilk haftalık kazancını elde etmesini sağladı.

LME'de üç ay vadeli bakır, 12 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 9.991 dolara ulaşmasının ardından, resmi açık piyasa işlemlerinde yüzde 1,1 artış göstererek metrik ton başına 9.993 dolara yükseldi. Haftalık artış ise yüzde 4'ü buldu.

ABD'de Comex vadeli bakır kontratları ise yüzde 2,9 değer kazanarak lb başına 4,70 dolara çıktı.

ING emtia analisti Ewa Manthey, "Fed'in faiz oranı patikasının bakırın kısa vadeli fiyat görünümünü yönlendirmeye devam edeceğine inanıyoruz. Ancak ABD faizleri daha uzun süre yüksek kalırsa, bu durum daha güçlü bir ABD dolarına ve daha zayıf yatırımcı duyarlılığına yol açacak, bu da bakır fiyatlarının düşmesine neden olacaktır" şeklinde değerlendirme yaptı.

Piyasalarda, Fed'in eylül ayında faiz indirimine gitmesi bekleniyor. CME Fed Watch verilerine göre, eylül ayında faiz indirim ihtimali yüzde 66,5 olarak öngörülüyor.

Ancak, artan stoklar bakırın daha fazla değer kazanma potansiyelini sınırlıyor. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda izlenen depolardaki stoklar bu hafta yüzde 0,7 artarken, LME'ye kayıtlı depolardaki stoklar ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
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Teknik açıdan bakır, 50 günlük hareketli ortalaması olan 9.993 dolardan dirençle karşılaşıyor.

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