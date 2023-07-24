Bakır düşüyor, demir fiyatları yükseliyor!

Bakır, Çin'de talebin yavaşlaması ve tedarikin artmasıyla düştü. Dalian'da demir cevheri ise Çin'de ekonomiyi canlandırma planı nedeniyle arttı.

Londra'da bakır fiyatları, yatırımcıların Çin'den gelen kısa vadeli yavaş talep ve sanayi talebini canlandırmak için muhtemelen daha fazla teşvik beklentisiyle yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, haftalık kaybın ardından, bugün TSİ 07.14'te %0,1 düşüşle 8.442 dolar/tona geriledi. Kontrat seansın erken saatlerinde %0,2 yükselmişti.

Çin'in devlet planlamacısı bugün, özel yatırım faaliyetlerini teşvik etmeyi amaçlayan önlemleri açıkladı ve yatırımcılar bu hafta Çin'de yapılacak Politbüro toplantısını bekliyor.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Ağustos bakır kontratı %0,3 düşüşle 68.430 yuan/tona (9.513,94 dolar) indi.

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Analistlere göre, mevcut olumsuz ithalat durumu bakır ithalatını baskıladı, ancak Afrika'dan daha fazla akışın spot piyasadaki arz sıkışıklığını hafifletmesi muhtemel.

Dalian'da demir cevheri, Çin'de ekonomiyi canlandırma planı nedeniyle arttı

Dalian'da demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'in yavaşlayan ekonomisini canlandırmak için daha fazla plan açıklamasının ardından biraz yükseldi, ancak Singapur'da demir cevheri vadeli işlemleri hafifçe düştü.

Dalian Emtia Borsası'nda Eylül vadeli demir cevheri, TSİ 07.00'da %0,8 artışla 849,5 yuan/tona (118,11 dolar) yükseldi.

Singapur Borsası'nda, Ağustos ayı demir cevheri %0,3 düşüşle 113,4 dolar/ton ile üç ayın en yüksek seviyesinden geriledi.

Çin'in devlet planlamacısı bugün, bazı altyapı sektörlerinde özel yatırımı teşvik etmeyi amaçlayan önlemleri açıkladı ve bunun özel projelere yönelik finansman desteğini güçlendireceğini belirtti.

Öte yandan analistler, üretimde, yaklaşık 58.000 tona tekabül eden toplam 13 eritme fırınının 21-31 Temmuz tarihleri arasında bakımda olacağını bildirdi.

Ancak kazanımlara rağmen taleple ilgili endişeler devam etti.

Analistlere göre Çinli çelik üreticilerinin karlılığı negatife döndü ve çelik üretiminde herhangi bir ani artış olasılığını sınırladı.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %0,9, sıcak haddelenmiş rulo %1, filmaşin %3,7 ve paslanmaz çelik %1,2 yükseldi.