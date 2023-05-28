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Yaşam Bakın sandığa kiminle gitti!
Yaşam

Bakın sandığa kiminle gitti!

Yeniakit Publisher
2023-05-28 10:37:00 -
Bakın sandığa kiminle gitti!

Bir vatandaş oy kullanmaya papağanıyla birlikte gitti. Ortaya ise renkli görüntüler çıktı.

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri için oy verme işlemi başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giderken, Nazım Cihan isimli biri Papağanıyla birlikte oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Esenyurt’ta yaşayan Nazım Cihan Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya geldi. Papağanı gören vatandaşlar ve sandık görevlilerin ilgi odağı oldu. Paşa” isimli papağanıyla zarfı sandığa atarken, çevredeki vatandaşlar papağanı ilgiyle izledi.

Oy işlemi sonrası konuşan Nazım Cihan,” Sabaha kadar dua ettim. Vatanımıza , milletimize hayırlı olsun. “Paşa” benim bir bütünüm, o olmayınca ben yarım oluyorum. O benim yoldaşım, her şeyim. Görenler şaşırıyor, resim çektirmek çok oluyor. Ben ecdadımızı çok seviyorum ondan dolayı bu kıyafetlerimle oy kullanmaya geldim” diye konuştu.

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