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Bakın onu ne bu hale getirdi?

Adana'nın Seyhan ilçesinde elektrikli sobanın neden olduğu yangında, bir kişi mahsur kaldı. Komşuları tarafından demir korkuluk kesilerek kurtarılan adamın hayati tehlikesi sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 17:08:00 -
Bakın onu ne bu hale getirdi?

Adana'nın Seyhan ilçesinde elektrikli sobanın neden olduğu yangında, bir kişi mahsur kaldı. Komşuları tarafından demir korkuluk kesilerek kurtarılan adamın hayati tehlikesi sürüyor.

 

Seyhan'da yaşayan 65 yaşındaki Hüseyin Oğrun, çalıştığı kahvehaneden evine döndüğünde elektrikli sobasını açıp uyudu.

Sabaha karşı elektrikli sobanın şase yapması sonucu yangın başladı. Alevlerin içersinden dışarıya çıkamayan Oğrun, imdat çığlıklarıyla yardım istedi.

Çığlıklara uyanan üst kat komşusu Kadir Sezer ile aynı sokakta oturan ve demircilik yapan Nabi Durukan yardıma koştu.

İtfaiyeye haber verilirken, Sezer ve Durukan ile diğer komşuları, kapı kilitli olduğu için içeri giremedi.

Demir korkuluk kesildi

Evden demir makasını alan Nabi Durukan, Oğrun'un bulunduğu odanın penceresinin demir korkuluklarını komşularının da yardımıyla kesti.

Pencereden içeriye uzanan komşuları, yaralanan Oğrun'u dışarıya çıkartıp, hortumla alevleri söndürdü.

Yüzü ve kolları yandı

Yüzünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Oğrun, çağırılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yanık ünitesinde tedaviye alınan Oğrun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 

 

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