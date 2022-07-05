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Aktüel Bakın o tapu senedi nereyi gösteriyor! Abdülhamid Han'ın yeni mülkleri ortaya çıktı
Aktüel

Bakın o tapu senedi nereyi gösteriyor! Abdülhamid Han'ın yeni mülkleri ortaya çıktı

Gazeteci-Yazar Harun Halil, yaptığı özel araştırmalar sonucunda Sultan II. Abdülhamid’in Batı Trakya'daki özel mülklerini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 17:53:00 -
Bakın o tapu senedi nereyi gösteriyor! Abdülhamid Han'ın yeni mülkleri ortaya çıktı

Gazeteci-Yazar Harun Halil, "Sultan II. Abdülhamid’in Batı Trakya’daki Özel Mülkleri" başlıklı çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

"Sultan II. Abdülhamid'in 1876-1908 yıllarına ait, Anadolu, Ortadoğu, Balkanlar ve Trakya'daki mal varlığına ilişkin 7 bin 756 taşınmazının tapu kayıtları, Türkiye Cumhuriyeti Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivlerinde mevcuttur" diyen Harun Halil, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan özelinde yapılan araştırmalar sonucunda Sultanın Yunanistan’ın Dedeağaç, Ferecik, Gümülcine, İskeçe, Taşöz adası, Selanik ve Yanya şehirlerinde özel mülkleri bulunduğu tespit edilmiştir."

Harun Halil, "Sultan II. Abdülhamid dönemini çalışan bir tarihçi olarak yapmış olduğum araştırmalar neticesinde Sultan II. Abdülhamid’in Batı Trakya’nın İskeçe iline tabi olan Bulustra Belediyesine bağlı Sakarkaya köyündeki özel mülklerinin olduğu tespit edilmiştir" dedi.

Harun Halil yazsının devamında şunları kaydetti:

"Elhasıl, 16 Haziran 1904 tarihinde Sultan’a hitaben meth-u sena, dua ve seçili ifadeleri bir tarafa bırakırsak sözü edilen tapunun özeti şu ki: Gümülcine sancağına bağlı İskeçe kazasında Sakarkaya köyü Kozlar’da “Sazlık” denen yerde bugünkü ölçülerle 20 dönüm kadar arazi, Sultanın erkek ve kız evlatlarına da intikal etmek (miras kalmak) şartıyla, II. Abdulhamîd Hân adına tapu edilmiştir."

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