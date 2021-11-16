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Gündem Bakın o merkezi kim yapmış! İmamoğlu’nun bir yalanı daha ayyuka çıktı
Gündem

Bakın o merkezi kim yapmış! İmamoğlu’nun bir yalanı daha ayyuka çıktı

İBB Meclis Üyesi, Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çökmeye çalıştığı projenin asıl sahibini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 17:38:00 -
Bakın o merkezi kim yapmış! İmamoğlu’nun bir yalanı daha ayyuka çıktı

 yeniakit  Ankara 

Her fırsatta AK Parti hükümetinin İstanbul için yaptığı yatırımları kendi yapıyormuş gibi göstermeye çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yatırım yapmama rekorları kırarken dün sosyal medya hesabı üzerinden, “Burası Anadolu Yakası'nın metro üssü olacak” başlığıyla bir video yayınladı.

 

Söz konusu videoda İstanbul Anadolu yakasının en büyük kumanda merkezinin yapıldığı ifade edildi. Konya ilişkin İBB Meclis Üyesi, Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir yaptığı paylaşım ile İmamoğlu’nun yalanını ayyuka çıkardı.

Özdemir söz konusu paylaşımında, “YALAN SÖYLÜYORSUNUZ..! Söz konusu sahada imalat hiç durmadı. Kumanda merkezi dahi bizim zamanımızda zaten tamamlanmıştı. Hatların tamamının buradan kumanda edilmesine dair tüm tasarımlar zaten oluşturulmuş ve çalışmalar bu doğrultuda tamamlanmıştı. 2.5 yılda son kısmını dahi zar zor tamamlayıp tüm çalışmayı sahiplendiniz. Başkanlarının yalanı yetmezmiş gibi bürokratlar da uydu “imam”larına” ifadelerini kullandı.

 

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