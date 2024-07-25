Bakın o ilimizde sıcaktan elektrik telleri ne hale geldi
Mardin'de mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığı etkili oluyor. Sıcak sebebiyle elektrik tellerinin erimesi görenleri şaşırttı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik telleri erimeye başladı.
Son günlerde bölgede yaşanan aşırı sıcaklık dalgası, elektrik tellerinin dayanma sınırlarını zorladı. Başak Mahallesi'nde bazı elektrik telleri, güneşin etkisiyle erimeye başladı. Sıcaklığa dayanamayan, elektrik telleri kullanılamaz hale geldi.