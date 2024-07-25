  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bakın o ilimizde sıcaktan elektrik telleri ne hale geldi
Yerel

Bakın o ilimizde sıcaktan elektrik telleri ne hale geldi

Yeniakit Publisher
2024-07-25 20:51:00 -

Mardin'de mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığı etkili oluyor. Sıcak sebebiyle elektrik tellerinin erimesi görenleri şaşırttı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik telleri erimeye başladı.

Son günlerde bölgede yaşanan aşırı sıcaklık dalgası, elektrik tellerinin dayanma sınırlarını zorladı. Başak Mahallesi'nde bazı elektrik telleri, güneşin etkisiyle erimeye başladı. Sıcaklığa dayanamayan, elektrik telleri kullanılamaz hale geldi.

 

Telefonun patlama anı kamerada
Telefonun patlama anı kamerada

Yaşam

Telefonun patlama anı kamerada
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O ilimizde nadir örümcek türü görüldü
O ilimizde nadir örümcek türü görüldü

Yaşam

O ilimizde nadir örümcek türü görüldü

Baba oğlun hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı
Baba oğlun hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı

Yerel

Baba oğlun hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23