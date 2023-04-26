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Gündem Bakın nerede yakalandı HDP’den PKK'lı teröriste vekillik
Gündem

Bakın nerede yakalandı HDP’den PKK'lı teröriste vekillik

Yeniakit Publisher
2023-04-26 11:48:00 - 2023-04-26 11:58:11
Bakın nerede yakalandı HDP’den PKK'lı teröriste vekillik

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen operasyonda, bir dönem örgütün kırsal alan yapılanmasına katılan ve PKK saflarında yer aldığı belirlenen Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili adayı Ayten Dönmez İstanbul’da yakalandı.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmaya dayanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD’nin faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, söz konusu terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında geçmiş dönemde illegal yollarla yurtdışına çıkarak PKK/KCK’nın kırsal alan yapılanmasına katıldığı, siyasi/ideolojik veya silahlı eğitim aldıktan sonra yine illegal yollarla yurtiçine geldiği tespit edilen Ayten Dönmez’in İstanbul’da olduğu belirlendi. 14 Mayıs’ta yapılması planlanan 28. Dönem Milletvekilliği genel seçimlerinde Yeşil Sol Parti adına Kocaeli’den 13. sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Dönmez’in izine Üsküdar’da rastlandı.

Emniyet güçleri, Ayten Dönmez’i savcılık talimatıyla bu sabaha karşı Üsküdar ilçesinde bulunan ikamet adresine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Yakalanan Dönmez, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Kandil'in talimatı ile kurulduğu iddia edilen Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli’den aday gösterdiği Dönmez’e yönelik yapılan sorgulamada “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan Ayten Dönmez’in cep telefonuna da el konuldu. Ele geçen telefondaki incelemelerde, Dönmez’in PKK’nın kırsal kadrosunda çekildiği örgüt üyeleri ile fotoğrafı ortaya çıktı. PKK/KCK üyeliğinden gözaltına alınan Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili adayı Ayten Dönmez’in TEM Şubedeki sorgusuna başlandı.
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