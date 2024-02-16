Bakın nasıl halının altına süpürmüş! Hem CHP adayı hem ‘taksirle adam öldürme’ sanığı

Cumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkan Adayı Selçuk Balkan hakkında ortaya çıkan bilgiler, CHP'nin adaylarına güven olmayacağı gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Telegramhaber'de yayınlanan bir haber, Selçuk Balkan'ın cinayet davasında sanık olarak adının geçtiğini ortaya çıkardı.

Söz konusu haber şu şekilde:

Urla Pencere Haber, haberinde; "Son günlerde bazı kişilerin "Mahkemesi var, ceza alacak" gibi söylentilerin çıkarıldığını bunun doğru olup olmadığını soran gazetecilere "İyi ki bu soruyu sordunuz" diye karşılık veren Selçuk Balkan sözlerini şöyle sürdürdü: "Mesleğim gereği, şantiyelerde çok görev yapıyorum. Çalıştığım şantiyede seneler önce bir beton kamyonu bir işçinin hayatını kaybetmesine neden olan bir kaza yaptı. Tabii ki kamyonu ben kullanmıyordum ancak şantiyenin şefiydim. Yüzde 10 oranında şantiye şefi de kusurlu bulundu. Para cezası aldım. Ancak yüksek kusur oranı kazanın tarafı olmadığım için bende değildi. Dolaylı kusurlu olarak böyle bir süreç geçirdim. Ancak bunu değiştirip, başka türlü anlatanlar var. İşin aslı budur ve bunun araştırılmasından çok mutluyum. Demek ki kayyım dönemi, toplumda başkan adayının daha iyi araştırılması gerektiği konusunda bir zorunluluk gösteriyor. Bu iyi bir şey..."

Selçuk Balkan ‘2016 yılında Özgür Can Gökmen Parkı’nın yanın da yapılan inşaatlar yapılırken, bir kaza meydana geldi. Bende şantiye şefiydim, beton pompası çalışana çarptı. Kişi yaralandı. Bu taksirle işlenen bir kaza. Yüzde 10 kusurlu bulundum. Yargılama 2019 yılında sonuçlandı . Cezam paraya çevrildi. Herkesin başına gelebilecek bir olay. Başka bir davam ve yargılanmam yok ‘ diye cevap verdi. “Anamın ak sütü gibi akım” diyen Balkan, yapacakları projeleri de yakında kamuoyuna açıklayacağını söyledi."

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CHP'nin Urla adayı Balkan, onca Urlalı gazetecinin gözlerinin içine bakarak kendisinin de suçlu olarak yargılanma sürecinin devam ettiği bir dava dosyası hakkında "Yüzde 10 oranında şantiye şefi de kusurlu bulundu. Para cezası aldım." diyebiliyor! Balkan'ın avukatı Mercan da Yenigün gazetesine "Selçuk Balkan taksirle bir kişinin ölümü ile birlikte bir kişinin yaralanmasına sebep olma suçundan yargılanması devam ediyor" diyerek bir şekilde Balkan'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ortaya koymuş oluyordu! Telegram Haber'de Selçuk Balkan'ın avukatı Şehrazat Mercan'ın "Selçuk Balkan taksirle bir kişinin ölümü ile birlikte bir kişinin yaralanmasına sebep olma suçundan yargılanması devam ediyor" açıklamasında yer alan "yargılanması devam ediyor"a ulaştı!

İşte dava dosyası:

Şimdi... Bir siyasetçi daha yolun başındayken, kendisinin de içinde olduğu ve önemli bir dava dosyası hakkında medyaya yalan yanlış bilgiler veriyorsa; yarın bu kişi halka nasıl doğruları söyleyebilir? Ya da Urla halkı bu siyasetçinin söylediklerine nasıl inanır? Anadolu insanı der ki; "Büyük lokma yut, büyük laf etme"... CHP Urla adayı Selçuk Balkan'ın Urlalı gazetecilerle tanışma kahvaltısında büyük lokma yutup yutmadığını bilemeyiz ama, bilinen şu ki; boyundan ve kilosundan da büyük laf ettiği ortada değil midir? Öncelikle, CHP'yi yönetenlerin aday belirleme sürecinde yaşadıkları mutluluklardan dolayı ağızlarının kulaklarına vardığını söyleyebilirsiniz! CHP'yi yönetenlere ve aday belirleyici popüler tiplere buradan soruyoruz; atadığınız güzide adayların tamamı pürü pak mı? 20 Şubat'tan sonra adaysız kalacağınız seçim bölgeleri olabilir mi? Urla için 52 tane aday adayının içinden bulup, buluşturup atadığınız adayınız buysa, başka yerlerden bakalım neler çıkacak? Ayrıca, tarihe not düşmek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e diyoruz ki; "Havadaki kokuyu alabiliyor musunuz?" Alamadıysanız, işiniz zor Özgür Bey! Özgür Özel Bey, siz bu aday belirleme işlerine bu kadar kendinizi kaptırırsanız, yarın olası gelişmeler karşısında da hepten çuvallarsınız! İş artık sizin bildiğiniz gibi değil! Devam edecek...