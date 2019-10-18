Bakın ‘meydan’ kimlere kaldı! İstanbul’a Osmanlı düşmanı danışman

Faruk Arslan İstanbul

Seçim öncesi Yasin-i Şerif okuyup türbe türbe gezen CHP’li Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanlığı koltuğunu ele geçirmesinin ardından tuhaf işlemlerine devam ediyor. Charlie Hebdo dergisinin Peygamber Efendimiz’e hakaret içerikli karikatürlerini yayınlayan Cumhuriyet gazetesini İSPARK üzerinden ihya eden İmamoğlu, Kültür AŞ’nin paralarını ise Sözcü yazarı olan amatör tarihçi Sinan Meydan’a akıtacak.

‘Tasarruf yapacağım’ dedi, danışman sayısını 6’ya çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşlarından İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş.’nin (Kültür A.Ş.) danışman sayısı 4’ten 6’ya yükseltildi. AK Parti döneminde danışmanlık yapan 3 isimle yollarını ayıran İBB, Prof. Dr. İlber Ortaylı ile sözleşme yeniledi.

Ortaylı’nın yanı sıra 5 kişiyi daha Kültür A.Ş. danışmanlığına getiren CHP’li Ekrem İmamoğlu, Sözcü yazarı ve Halk TV programcısı Sinan Meydan’ı da danışman kadrosuna aldı. İBB Kültür A.Ş.’den her yıl 30 bin TL alacağı açıklanan çakma tarihçi Sinan Meydan, Osmanlı düşmanlığıyla biliniyor.

Osmanlı düşmanı

Ulu Hakan Sultan 2. Abdülhamid Han hakkında çirkin sözler sarf eden İmamoğlu’nun tarihçisi Meydan, “Abdulhamid döneminde Osmanlı iliklerine kadar sömürüldü” demişti.

CHP’nin tek parti diktatörlüğü döneminde üretilen ‘Osmanlı’ yalanlarını tekrarlamaktan başka bir meziyeti olmayan Sinan Meydan’ın Ulu Hakan hakkındaki bir diğer iftirası ise şöyle: “İmparatorluk batarken Abdulhamid yükselmiş, parasını yurtdışındaki bankalara yatırmıştı!”

İslam halifelerinin tamamına dil uzatmaktan da çekinmeyen İmamoğlu’nun paralı tarihçisi Meydan, “Halifelik şirk düzenidir” ifadesini kullanmıştı.

2 bin 500 TL’ye kitap satan Yılmaz Özdil gibi Mustafa Kemal tüccarlığıyla bilinen Sinan Meydan’ın kaleme aldığı 11 kitabının ismine ‘Atatürk’ lafzını iliştirmesi dikkat çekiyor.

Atatürk tüccarı Meydan’ın söz konusu kitaplarından bazıları şunlar: “Atatürk’ün Gizli Kurtuluş Planları”, “Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi”, “Atatürk, Modernizm, Din ve Allah”, “Turuvalılar, Türkler ve Atatürk”, “Atatürk’ü Doğru Anlamak İçin Nutuk’un Deşifresi”...

CHP’li Ekrem İmamoğlu, Sözcü yazarı ve Halk TV programcısı Sinan Meydan’ı da danışman kadrosuna aldı. İBB Kültür A.Ş.’den her yıl 30 bin TL alacağı açıklanan çakma tarihçi Sinan Meydan, Osmanlı düşmanlığıyla biliniyor.

Merkezefendi de yandaş Cumhuriyet’i besliyor

Yandaş medyaya alenen para akışı sağlayan CHP’li belediyeler, Cumhuriyet gazetesini ihya etmeye devam ediyor. Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin her gün kurumu, İslam karşıtı Cumhuriyet gazetesiyle donattığı öğrenildi.

Belediye binası ‘Çamuriyet’ dolu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSPARK’ın yanı sıra Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin de Cumhuriyet gazetesine abone olarak belediye binasını İslam karşıtı gazeteyle donattığı belirlendi.

Belediye binasına her gün onlarca Cumhuriyet gazetesinin alındığı kaydedildi. Belediyedeki işlerini halletmek için Merkezefendi Belediyesi’ne gelen vatandaşların oturduğu bankoların kenarına da dindar kimlik karşıtlığı ile bilnen Cumhuriyet gazetesindan çok sayıda bırakıldığı öğrenildi.

İslâm düşmanları

CHP’nin el üstünde tuttuğu Cumhuriyet gazetesi, Fransız Charlie Hebdo dergisinin Peygamberimize hakaret ettiği karikatürleri yayınlamıştı. PKK’lı teröristler için “yere izmarit dahi atmıyorlar” şeklinde güzellemelerin yer aldığı Cumhuriyet gazetesine abone olan İSPARK ise 2 aylık anlaşma kapsamında 11 bin 375 TL kaynak aktarmıştı.