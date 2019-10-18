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Bakın ‘meydan’ kimlere kaldı! İstanbul’a Osmanlı düşmanı danışman

Seçim öncesi Yasin-i Şerif okuyup türbe türbe gezen İmamoğlu, İBB koltuğunu ele geçirince ecdad düşmanı sözde tarihçi Sinan Meydan’ı Kültür AŞ’de göreve getirdi. Sözcü gazetesi ve Halk TV’de Osmanlı’ya ağır hakaretlerde bulunan Sinan Meydan, İBB’ye bağlı Kültür AŞ’ye danışman yapıldı.

18 Ekim 2019 Cuma 09:56
Bakın ‘meydan’ kimlere kaldı! İstanbul’a Osmanlı düşmanı danışman

 Faruk Arslan  İstanbul 

Seçim öncesi Yasin-i Şerif okuyup türbe türbe gezen CHP’li Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanlığı koltuğunu ele geçirmesinin ardından tuhaf işlemlerine devam ediyor. Charlie Hebdo dergisinin Peygamber Efendimiz’e hakaret içerikli karikatürlerini yayınlayan Cumhuriyet gazetesini İSPARK üzerinden ihya eden İmamoğlu, Kültür AŞ’nin paralarını ise Sözcü yazarı olan amatör tarihçi Sinan Meydan’a akıtacak.

‘Tasarruf yapacağım’ dedi, danışman sayısını 6’ya çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşlarından İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş.’nin (Kültür A.Ş.) danışman sayısı 4’ten 6’ya yükseltildi. AK Parti döneminde danışmanlık yapan 3 isimle yollarını ayıran İBB, Prof. Dr. İlber Ortaylı ile sözleşme yeniledi.

Ortaylı’nın yanı sıra 5 kişiyi daha Kültür A.Ş. danışmanlığına getiren CHP’li Ekrem İmamoğlu, Sözcü yazarı ve Halk TV programcısı Sinan Meydan’ı da danışman kadrosuna aldı. İBB Kültür A.Ş.’den her yıl 30 bin TL alacağı açıklanan çakma tarihçi Sinan Meydan, Osmanlı düşmanlığıyla biliniyor.

Osmanlı düşmanı

Ulu Hakan Sultan 2. Abdülhamid Han hakkında çirkin sözler sarf eden İmamoğlu’nun tarihçisi Meydan, “Abdulhamid döneminde Osmanlı iliklerine kadar sömürüldü” demişti.

CHP’nin tek parti diktatörlüğü döneminde üretilen ‘Osmanlı’ yalanlarını tekrarlamaktan başka bir meziyeti olmayan Sinan Meydan’ın Ulu Hakan hakkındaki bir diğer iftirası ise şöyle: “İmparatorluk batarken Abdulhamid yükselmiş, parasını yurtdışındaki bankalara yatırmıştı!”

İslam halifelerinin tamamına dil uzatmaktan da çekinmeyen İmamoğlu’nun paralı tarihçisi Meydan, “Halifelik şirk düzenidir” ifadesini kullanmıştı.

2 bin 500 TL’ye kitap satan Yılmaz Özdil gibi Mustafa Kemal tüccarlığıyla bilinen Sinan Meydan’ın kaleme aldığı 11 kitabının ismine ‘Atatürk’ lafzını iliştirmesi dikkat çekiyor.

Atatürk tüccarı Meydan’ın söz konusu kitaplarından bazıları şunlar: “Atatürk’ün Gizli Kurtuluş Planları”, “Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi”, “Atatürk, Modernizm, Din ve Allah”, “Turuvalılar, Türkler ve Atatürk”, “Atatürk’ü Doğru Anlamak İçin Nutuk’un Deşifresi”...

CHP’li Ekrem İmamoğlu, Sözcü yazarı ve Halk TV programcısı Sinan Meydan’ı da danışman kadrosuna aldı. İBB Kültür A.Ş.’den her yıl 30 bin TL alacağı açıklanan çakma tarihçi Sinan Meydan, Osmanlı düşmanlığıyla biliniyor.

Merkezefendi de yandaş Cumhuriyet’i besliyor

Yandaş medyaya alenen para akışı sağlayan CHP’li belediyeler, Cumhuriyet gazetesini ihya etmeye devam ediyor. Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin her gün kurumu, İslam karşıtı Cumhuriyet gazetesiyle donattığı öğrenildi.

Belediye binası ‘Çamuriyet’ dolu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSPARK’ın yanı sıra Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin de Cumhuriyet gazetesine abone olarak belediye binasını İslam karşıtı gazeteyle donattığı belirlendi.

Belediye binasına her gün onlarca Cumhuriyet gazetesinin alındığı kaydedildi. Belediyedeki işlerini halletmek için Merkezefendi Belediyesi’ne gelen vatandaşların oturduğu bankoların kenarına da dindar kimlik karşıtlığı ile bilnen Cumhuriyet gazetesindan çok sayıda bırakıldığı öğrenildi.

İslâm düşmanları

CHP’nin el üstünde tuttuğu Cumhuriyet gazetesi, Fransız Charlie Hebdo dergisinin Peygamberimize hakaret ettiği karikatürleri yayınlamıştı. PKK’lı teröristler için “yere izmarit dahi atmıyorlar” şeklinde güzellemelerin yer aldığı Cumhuriyet gazetesine abone olan İSPARK ise 2 aylık anlaşma kapsamında 11 bin 375 TL kaynak aktarmıştı.


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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 09:56
  1. CHP
  2. Denizli Merkezefendi Belediyesi
  3. Fransız Charlie Hebdo
  4. İSPARK
  5. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  6. Yasin-i Şerif
  7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  8. Sinan Meydan
  9. Yılmaz Özdil
  10. Mustafa Kemal Atatürk
  11. Nutuk

YORUM YAZ

  • ihsanihsan11 dk önce
    yunanoğlu hep hainleri dolduruyor belediyeye gayesi kargaşa çıkarmak.
  • Ahmet Ahmet 16 dk önce
    Imam oğlunun gerçek yüzünü aradığı isimlere bakarak görebilirsiniz bilhassa bunu dindar ve muhafazakâr kesime söylüyorum nerde bir gezici nerde bir din düşmanı vatan haini varsa onları atmış istanbulun kimlere emanet edildiğini görüyorsunuz secimden önce yalandan namaz klimalar yok herkesi kucakla malar nasılsa yutturulmaya du bunlara lari millete buda bir başarı diyorum sahi secimden sonra imamoglunun bir cuma namazında falan gören oldumu acaba anca gelsin show yapsin
  • ihsihs24 dk önce
    Osmanlı düşmanı Başkan olunca normal de, danışman olunca mı anormal?
  • Osmanli Kürdü Osmanli Kürdü 29 dk önce
    Ne yaziki Istanbul Osmali tarihi ile dolu her yerde izleri var Lakin bu deyerli tarih yapilar Istanbul halkindan dolayi Homo asiklara kaldi simdi ayni sekil Istanbul halki ya Homo veya Homo asiklari aksi takdirde bu kadar oy nasil toplanir sizi lanetliyoruz insallah lut kavmi gibi yer yüzünden yok olursunuz son pismanlik fayda etmez daha cok, utanc duyacak nelerle karsilacak Istanbul belki homolar basketni olursunuz beter olun rezil olun baska diyecek seyler var ama cok agir olur

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