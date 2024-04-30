Bakın kimleri suçladı! Sandıktan çıkmayan Koray Aydın bahaneyi buldu

İYİ Parti’de Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın ve Tolga Akalın’la girdiği yarışı kazanarak Meral Akşener’in genel başkanlık koltuğuna oturdu.

Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan Koray Aydın seçimi kaybetmesi için “bütün mekanizmaların devreye girdiğini” ve “organize bir yapının çalıştığını” iddia etti. Hem Cumhur İttifakı’nı hem de Akşener’i suçlayan Aydın, kurultaydan yenilik çıkmadığını ve tabanda bir isyan hareketinin olduğunu ifade etti. Aydın, “Her taraftan el değiyor, bunu gördük. İYİ Parti’yi kendi haline bırakmayan başka başka eller buralara uzanıyor” dedi.

Müdahale olduğunu düşünen geniş bir kitle olduğunu söyleyen Aydın, “Bütün mekanizmalar devrede, herkes çalıştı. Partide bir yenilik olmadı. Daha önce ne varsa aynı şey devam etti. Buna karşı partimizin tabanının isyan hareketi var. Durduramıyoruz. Üzülüyorum böyle olmasına ama... Çoğu haberimiz olmadan istifa ediyor. Parti bu işten karlı değil, zararlı çıktı. (Dış müdahaleler derken iktidarı mı, Akşener’i mi, kastediyorsunuz?) Her taraftan var, çok yönlü. Organize bir yapının iyi çalıştığı görülüyor. Baştan beri fark ediyorum. Ama onlar bizden daha güçlü” diye konuştu.

“Salonda kaybettiğini düşünmediğini” belirten Aydın, “Çünkü kitlesel bir kabul belli yol ve yöntemlerle aşağıya çekildi” ifadelerini kullandı.

Tolga Akalın’ın çekilmesi: Anlaşmalı bir çalışma olduğunu biliyordum

“Tolga Akalın’ın çekilmesini de beklediğini” söyleyen Aydın, “Anlaşmalı bir çalışma olduğunu biliyordum. O bakımdan söylenecek sözlerin hiçbir hakkı yoktur. 50 kişilik GİK’e bakmanızı öneririm. Önceki listelerden hiçbir farkı yok. Önceden bir çalışma yapılmış” dedi.

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PARTİDEN AYRILACAK MI?

Partide kalıp kalmama konusunda şu anda hiçbir şey düşünmediğini ifade eden Aydın, “Sadece ayrılıp gidenlere olan üzüntümü önlemeye çalışıyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Arkadaşlar da arıyor. Onları gruplar halinde çağırıp konuşacağım. Önce onları dinleyeceğim. Bu işin önünü kesmeye çalışacağım ama bu sefer çok hızlı bir çöküş var” ifadelerin kullandı.