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Siyaset Bakın kimin akıl hocasıydı! Bay Kemal’i̇n vazgeçmedi̇ği̇ tek ki̇şi̇
Siyaset

Bakın kimin akıl hocasıydı! Bay Kemal’i̇n vazgeçmedi̇ği̇ tek ki̇şi̇

Yeniakit Publisher
2023-07-12 15:47:00 -
Bakın kimin akıl hocasıydı! Bay Kemal’i̇n vazgeçmedi̇ği̇ tek ki̇şi̇

Seçim yenilgisinden sonra sayısı 80’i bulan danışman kadrosunun görevine son veren Kılıçdaroğlu’nun, en tartışmalı danışmanı Rasim Bölücek’ten vazgeçmediği öğrenildi. Parti yöneticileri bu durum için “Genel Başkanın takdiri böyle oldu. Görevden alınıp yeniden dönenler oldu” demekle yetindi. Bölücek 15 Temmuz’un akıl hocalarından Enver Altaylı’ya yakınlığıyla biliniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği’nin yolunun Can Atalay, Osman Kavala, Merdan Yanardağ, Selahattin Demirtaş’tan geçtiğini söyleyerek, bir kez daha serbest bırakılmalarını istedi. CHP lideri, partisinin Meclis Grubu toplantısında konuştu. AB’nin demokratik standartlarını yerine getirilmeden AB’ye girilemeyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Demokrasinin, AB’nin yolu Can Atalay, Osman Kavala, Merdan Yanardağ, Hakan Altınay, Mücella Yapıcı, bunlardan geçiyor. Bunları serbest bırakacak mısın? Yine AB’nin yolu Demirtaş’tan, Emine Şenyaşar’dan geçiyor. Bunları yapacağına söz verdin mi? AB’nin yolu Diyarbakır’da tutuklu gazetecilerden, Cumartesi Anneleri’nden geçiyor” açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu “Diyarbakır Anneleri neyse, Cumartesi Anneleri de odur. Bütün annelerin başımın üstünde yeri vardır” dedi.

Bölücek’ten vazgeçemedi

Seçim yenilgisinin ardından sürpriz bir şekilde sayısı 80’i bulan danışman kadrosunun görevine son veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘akıl hocası’ Rasim Bölücek’den vazgeçemedi. Danışmaların bazılarının görevde olmasından CHP’li üst düzey isimler de rahatsız. Partide üst düzey yöneticiler, Kılıçdaroğlu’nun bu tasarrufu için “Genel Başkan’ın takdiri böyle oldu. Görevden alınmış olup yeniden görevine devam eden danışmalar mevcut” demekle yetindi. Görevine devam eden danışmanlar arasında ise Rasim Bölücek ismi dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu’nun en eski danışmaları arasında olan Bölücek 2010 yılında CHP’ye geçmişti. Bölücek, bir süredir Kılıçdaroğlu’nun beyin takımında yer alıyor.

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