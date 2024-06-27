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Yerel Bakın hırsızlar yakayı nasıl ele verdi!
Yerel

Bakın hırsızlar yakayı nasıl ele verdi!

Yeniakit Publisher
2024-06-27 20:14:00 -

Bursa'da iki kişi 370 bin lira değerinde altın çaldıktan sonra markete girince yakayı ele verdiler.

Bursa'da kart-film yöntemiyle girdikleri bir evden piyasa değeri 370 bin lira değerindeki ziynet eşyası çalan 2 şüphelinin kimlikleri kendilerinin bile aklına gelmeyecek şekilde deşifre oldu. Sıcak havalardan dolayı marketten su alan iki şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edildi. Sonrasında ise Hırsızlık Büro dedektifleri 2 şüpheliyi kısa sürede operasyonla yakaladı. 2 hırsız da tutuklandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten çıkarak evine gelen M.A., evinin dağınık olduğunu ve piyasa değeri yaklaşık 370 bin lira değerindeki ziynet altınlarının yerinde olmadığını gördü. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Evin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldılar

Kart-film adı verilen yöntemle eve girdikleri tespit edilen şüpheliler güvenlik kameralarına yakalandı. Bölgede daha önce gelerek keşif yaptıkları ve en uygun zamanı bekleyerek eve girdikleri tespit edildi.

Kavurucu sıcaklar hırsızları ele verdi, aldıkları su yüzünden deşifre oldular

Hırsızlık yapmak için uzun bir süre yol yürüyen şüpheliler, yaklaşık 38 derece sıcakta terleyerek susadı. Bunun üzerine en yakın markete giren 2 şüpheli marketten su alırken güvenlik kameralarına yakalandı. Çevredeki kameraları araştıran dedektifler şüphelilerin 22 adet suç kaydı bulunan Gülhanım A. (20) ve 8 suç kaydı bulunan olan Y.G.(16) olduğunu belirledi.

Operasyon için düğmeye basıldı

Şüphelilerin adım adım izini süren ekipler adli makamlardan alınan izinlerin ardından yine Bahar Mahallesi'nde bulunan evlerine operasyon düzenledi. Operasyon sonucu iki şüpheli kıskıvrak yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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