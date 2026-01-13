Bakın bunların sebebi neymiş! Kusmayla başladı, kalbi durma noktasına geldi

İlk bakışta basit bir mide rahatsızlığı gibi görünen bulantı ve kusma, 8 yaşındaki bir çocuğun hayatını kabusa çevirdi. Viranşehir'de yaşayan ve 6 çocukları bulunan Şemsiye ve İzzet Demir çiftinin 8 yaşındaki kızları Esmanur Demir, okuldayken rahatsızlandı. Bulantı ve kusma şikayeti ile ailesi tarafından ilçedeki bir hastaneye götürülen Demir'e yapılan tetkikler sonucu ilaç tedavisi uygulandı. Tedavi sayesinde şikayeti sona eren Demir bir süre sonra yeniden rahatsızlandı. Hastaneye götürülen Demir'i doktorlar ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır'a yönlendirdi.

Şanlıurfa’dan Diyarbakır’a yolculuk

Diyarbakır'da özel bir hastaneye götürülen Demir, buradaki tedavinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek Hizmet Binası'na sevk edildi.

Burada yapılan tetkiklerde kalp yetmezliği tanısı konulan Demir'in, hastane bünyesinde, kalp ve akciğer yetmezliği nedeniyle yaşamsal riski bulunan çocukların ileri düzey tedaviye erişiminin sağlanması amacıyla oluşturulan, ECMO (Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu) cihazıyla hizmet verilen merkezde tedavisine başlandı. Demir'e yapay kalp ve akciğer desteği olarak bilinen ECMO cihazı ile ileri yaşam desteği sunuldu. Bu tedavi sayesinde küçük kızın kalp kasılmasının normal fonksiyonlarına ulaşması sağlandı.

Ailesi büyük korku yaşadı

Anne Şemsiye Demir, kızını hastaneye götürdüklerinde genel sağlık durumunun kötü olduğunu, hayati tehlikesinin bulunduğunu öğrendiklerini anlattı.

Demir, "Okulda rahatsızlandı. İlaç tedavisi uygulandı, serum takıldı. Sonrasında akşam yeniden kusma şikayeti oldu. Daha sonra buraya (Diyarbakır'a) geldik. Kentteki başka bir hastaneye götürdük. 5 gün orada kaldı. Orada da durumu kötüydü, bir süre gözleri görmedi. Ardından bu hastaneye getirdik. Çocuğumun hayati tehlikesi çok yüksekti. Doktorlar kalbinin çok az çalıştığını söyledi. Çocuğumu kaybetmekten çok korktum. Allah razı olsun doktorlardan tedavi uyguladılar." dedi.

"Kritik tabloya geçince bizimle temasa geçildi"

Çocuk Kalp Merkezi'nde görevli cerrahi uzmanı Doç. Dr. Yiğit Kılıç, çocuğun hastaneye getirildiğinde sağlık durumunun iyi olmadığını söyledi. Yapılan tetkiklerde çocuğa kalp yetmezliği tanısı koyduklarını ifade eden Kılıç, "Hastamızın daha önce bilinen herhangi bir sağlık problemi bulunmamasına, yaşıtlarıyla koşup oynayan bir çocuk olmasına rağmen bir anda enfeksiyon problemi, kusması oluyor. Viranşehir'de ayaktan tedavi başlanıyor fakat genel durumundaki bozulma devam edince Diyarbakır'da bir hastaneye yönlendiriliyor. Bu hastanede yatış yapılarak tedavisi gerçekleştirilirken yüksek dozda ilaç tedavisi başlatılmasına rağmen, kalp kasılmasının ve akciğer fonksiyonlarının yeterli olmadığı tespit ediliyor. Hastanın genel durumu kritik tabloya geçince bizimle temasa geçildi." diye konuştu.

Kılıç, hastaya ECMO adı verilen yapay kalp ve akciğer destek cihazı ile ileri yaşam desteği hizmeti sunduklarını anlatarak, bunun hayati öneme sahip bir cihaz olduğunu vurguladı.

Çocuğa ECMO cihazı bağlandı

Hastayı, ECMO cihazına bağlayarak kalp ve akciğer fonksiyonlarının iyileşmesi sürecinde zaman kazandırarak, hastanın kalbini ve akciğerini dinlendirmiş olduklarını ifade eden Kılıç, bu hizmeti sunma imkanları olmasaydı hastayı daha uzaktaki bir merkeze sevk etmek zorunda kalacaklarını belirtti. Kılıç, şunları kaydetti:

"Hastamız kalp kasılması ve akciğer fonksiyonları açısından takipte olacak. Bize geldiğinde kalp kasılma gücü yüzde 18 civarındayken şu anki ölçümlerimizde yüzde 45'in üstüne çıktı. Bu fonksiyonlarının daha da düzelmesini ümit ediyoruz. Şu an zaten hastamız yaşam fonksiyonlarını tek başına gerçekleştirebilmekte, yürüyüp koşabilmektedir. Hastanın kalp fonksiyonları açısından takiplerine devam edilecek çünkü bu durumun tekrarlaması ve düzelme yaşanmaması kalp nakline kadar gidebilecek ciddi sonuçlar doğurabilir."

Erişkin kalp ve damar cerrahisi uzmanı Dr. Defne Güneş Ergi ise ECMO cihazı ile sundukları hizmet sayesinde Esmanur Demir'in sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, hastanın iyileşmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ergi, "Esmanur bundan sonra kaldığı yerden eğitimine, arkadaşlarıyla oynamaya devam edebilecek. Bu da bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı." dedi.