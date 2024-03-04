Bakın bu ağrı neyin habercisiymiş!

Uzmanlar, en sık karşılaşılan rahatsızlıklar arasında olan bel ağrısının kalçadan bacaklara vuruyorsa dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İbrahim Akkurt, bel ağrısı sebeplerinden olan bel fıtığı hakkında bilgiler vererek yaşam kalitesi ve iş gücü kaybına neden sağlık sorununa dikkat çekti.

“Kalçadan bacağa vuran ağrınız varsa bel fıtığı olabilirsiniz

Bel fıtığının her yaşta meydana gelebileceğini belirten Opr. Dr. İbrahim Akkurt, "Genel olarak belden bacağa doğru yayılan ağrı ve uyuşmanız var ise bel fıtığı olabilirsiniz. Bu için sağlık kuruluşuna başvurarak kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin. Bugün toplumda çok sık görülen sağlık sorunlarından olan bel fıtığı çoğu hastamızda ilk başta bel ağrısı ile başlar. Tıp dilinde lomber disk hernisi olarak tanımlanan bel fıtığı oluşumuna yol açan bu durum, omurgadan geçen sinirlerin basıya uğramasına da neden olmaktadır. Hemen her yaşta ortaya çıkabilen bel fıtığı sıklıkla çok daha hareketli olan L4-L5 ve L5-S1 omur aralarında görülür” dedi.

Bel ağrısının fıtığın başlangıç göstermelerinden biri olduğuna değinen Opr. Dr. Akkurt, “Bel ağrısı aslında işin başlangıç kısmıdır. Bel ağrısı tedavi edilebilir bir durumdur. Bel ağrısından sonra kalçaya yayılan, kalçadan sonra sağ ya da sol bacakta ağrı görülmektedir. Bel fıtığı, diskin sinir üzerinde yaptığı basının şiddetine bağlı olarak bacakta ağrıya, ayakta uyuşmaya sebep olabilmektedir. Ağrı bacağa ve ayaklara yayılmaya başladığı zaman iş ciddiye varır. Bununla birlikte ayağa vuran uyuşma varsa ve özellikle kuvvet kaybı yani topuklara basarak veya parmak ucuna basarak yürüme gibi durumlarda herhangi bir aksama, kuvvette kayıp varsa o zaman iş ciddiye biner” diye konuştu.

Söz konusu belirtileri gösteren hastaların mutlak bir hekime başvurması gerektiğine değinen Akkurt, ayrıca şunları söyledi:

“Eğer tek bir fıtık varsa mikro cerrahi yöntemi tercih edilmektedir. Daha ileriye seviyede dar kanal, ikili üçlü seviyede bir durum varsa ameliyat yöntemleri değişebiliyor. Genel olarak belde olan ağrı bacağa yayılıyorsa ve uyuşmalarınız varsa mutlaka bir beyin, omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı tarafından muayene edilip MR görüntüleri ile sonuçlarının değerlendirilmesi gerekir.”

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