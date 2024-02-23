Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Bakın bakın, kalorifer peteği Kaan olmuş uçuyor!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazı:

Türkiye’nin milli muharip uçağı Kaan, ilk uçuşunu yaptı..

İngiliz haber ajansı Reuters tüm abonelerine haberi geçiyor: “KAAN, gökyüzüyle buluştu. Türkiye’nin ilk milli savaş uçağı olan KAAN, ülkenin hava kuvvetlerini geliştirme çabalarının bir parçası olarak ilk uçuşunu tamamladı.”

Alman Welt gazetesi “Bu dönüm noktası, Türkiye’nin bir savaş uçağı ülkesi olarak yükselişine işaret ediyor.. KAAN ilk uçuşunu başarıyla tamamladı” diyor, ekliyor: “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan için bu, ABD’ye karşı kazanılmış bir zafer anlamına geliyor.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çin devlet televizyonu konuşuyor..

Yunan devlet televizyonu ERT, KAAN’ın ilk uçuş görüntülerini paylaşıyor.. Teknik özelliklerini anlatıyor..

Azerbaycan Kafkas İnfo haber sitesi, KAAN’ın Türkiye’nin en önemli teknoloji projelerinden biri olduğuna aktarıyor.

İran’ın TASNİM haber ajansı haberini veriyor. İtilaat gazetesi “Türk ordusunun ilk milli savaş uçağı Kaan, Ankara semalarında uçtu” başlığını atıyor.

Rus haber ajansları İnterfax “Türk beşinci nesil avcı uçağı ilk uçuşunu yaptı” diyor. TASS haber ajansı, Rus şirketlerin KAAN avcı uçağı projesinde Türkiye ile çalışmaya hazır olduklarını açıkladığını yazıyor.

Fransız medyasında var..

Peki ya savaştan kaçarak, yurdumuzda geçici bir süre kalmak için yardım isteyen Suriyeli göçmenlere “Burası Türk yurdu” diyerek, ırkçılık yapıp, kovmak isteyenler ne yapıyor?

İki satır Kaan’ın haberini yapıp, gurur duyduklarını yazabiliyorlar mı?

Cumhuriyet gazetesi, birinci sayfasından, Kaan diye bir kelimeyi geçiriyor mu?

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