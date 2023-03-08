Bakın bakalım kim kime saldırıyor! Polis mi gruba grup mu polise?
İstanbul'da yasak olmasına karşın İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen LGBT'lilerin emniyet güçlerine saldırdığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
Yeniakit.com.tr
8 Mart'ı bahane eden sözde hak savunucuları İstanbul İstiklal Caddesi'nde taşkınlık çıkarttı.
Hem yasaklanan caddede yürüyüş yapmak isteyip hem polisin uyarılarına aldırış etmeyen sözde hak savunucuları üstüne bir de taşkınlık çıkarttı.
Polisin gruba müdahale etme aşamasına gelene kadar çabasını görmeyen çevreler, emniyete orantısız müdahale iftirası attı.
İstiklal'de çoğunluğu kadınlardan oluşan grubun polise yönelik hadsizlikleri kameralarla kayıt altına alındı.
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