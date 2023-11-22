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Dünya Bakın bakalım Hamas çocuk mu öldürüyor! İsrail'in elinde uçaklar olmasa ertesi gün yok
Dünya

Bakın bakalım Hamas çocuk mu öldürüyor! İsrail'in elinde uçaklar olmasa ertesi gün yok

Yeniakit Publisher
2023-11-22 22:18:00 - 2023-11-22 22:18:23

Gazze'de direnişin öncüsü El-Kassam Tugayları, şehirde ilerleyen İsrail askerlerine saldırdığı anların görüntülerini yayınladı. Hamas mücahitleri tankları keklik gibi avladı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail askeri araçlarını hedef aldığı görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Kassam üyelerinin, İsrail askerlerine kurdukları pusular ve askeri araçları imha ettiği anlar kameraya yansıdı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgal altındaki Gazze Şeridi'nde, İsrail askerleri ve zırhlı araçlara düzenledikleri saldırılara ait yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde, bir ev içinden saldırı yapan Kassam üyelerinin, zırhlı araçlarından çıkmış İsrail askerlerini vurduğu anlar dikkat çekti.

Tankları keklik gibi avladılar

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yayınlanan videoda, Kassam üyelerinin İsrail'e ait çok sayıda tank ve zırhlı araçları imha ettiği görüntüler yer aldı.

Pusu kurdular
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Görüntülerde harabe bir evin içinden, ilerideki İsrail piyadelerine hedef alan Kassam üyelerinin, silahlarını ateşleyerek işgalci askerleri vurduğu anlar da kameraya yansıdı.

İsrail açıklama yapmadı

Öte yandan Kassam Tugayları'nın Gazze'deki İsrail tanklarını imhasına ilişkin Tel Aviv yönetimi tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

4 günlük insani ara! Esir takası anlaşması

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

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