Bakımını yaptığı arılar yüzünden öldü
Bolu'da arılarının bakımı yaptığı sırada 45 yaşındaki adamı şah damarından arı soktu.
Olay, Doğancı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki M. K. dün öğlen saatlerinde evinin bahçesinde bulunan arı kovanlarının bakımını yapmak üzere bahçeye gitti.
Bakım esnasında bal arılarının şah damarına yakın bölgeden 3-4 defa sokması sonucu ağır yaralanan M. K. evine gitti.
M. K. durumu eşine haber vererek sağlık ekiplerinden yarım istemesini söyledi.
Arıya alerjisi olan M. K. olay yerinde boğazının şişmesi sonucu sağlık ekipleri olay yerine ulaşamadan köyde can verdi. 3 çocuk babası olan Karakaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
M. K.’nın cenazesi Doğancı Köyü’nde kılınacak öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
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