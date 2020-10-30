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Yerel Bakım yapılan trafo patladı! Yaralılar var
Yerel

Bakım yapılan trafo patladı! Yaralılar var

Kocaeli'de bakım yapılan bir trafoda patlama meydana geldi. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 08:24:00 -
Bakım yapılan trafo patladı! Yaralılar var

Olay Kocaeli'nin Darıca ilçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi üzerinde park içinde bulunan trafoda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre trafo içinde bakım çalışması sırasında kısa devre yapması sonucu tellerin soğutulması için kullanılan yağın patlaması sonucu, bakım çalışması yapan Sedat K.(34) ve Salih D.(34) yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sedat Kardeş'in durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise patlama yaşanan trafoda soğutma çalışması yaptı. Trafoda hasara neden olan patlama nedeniyle bölgeye bir süre elektrik verilemeyeceği öğrenildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

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