Baki Ersoy'dan Devlet Bahçeli'nin davetine cevap: Şeref duydum

Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Devlet Bahçeli tarafından yeniden partiye davet edildi.

MHP Genel Başkanı Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "5 Nisan 2022 günü kesin ihraç talebi ile MHP Disiplin Kurulu'na sevk edildikten sonra partimizden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından tekrar partimize üye olmak üzere davet edilmiştir" denildi.

"Şeref duydum"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin davetine gecikmeden yanıt veren Ersoy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Liderimin çağrısından şeref duydum. Yuvama, evime tekrar dönmek onur ve gurur verici. Son nefesime kadar liderim Devlet Bahçeli Beyefendinin ve davamın emrindeyim. Yaşasın Milliyetçi Ülkücü Hareket. Yüce Allah liderimizi başımızdan eksik etmesin."