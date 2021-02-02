Bakaya nedir, ne anlama gelir?

Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar arasında küçük bir fark vardır. Bu iki durum, yeni askerlik sisteminde bedelli askerlikten faydalanmak isteyen kişilerin yakından ilgilendiği konulardır.

Ülkemizde askerlik çağı gelen her erkek erteleme yapmadığı takdirde yoklamaya katılmak zorunda olur. TSK’ya bağlı ASAL’a giderek ilgili işlemlerini yaptırmayan kişiler yoklama kaçağı olarak kabul edilmektedir. Peki, bakaya ne anlama gelir?

Bakaya nedir?

Bakaya ise yoklamasını ve sağlık muayenesini yaptırdığı takdirde belirlenen süre içerisinde hizmet vereceği askeri bölgeye gitmeyen kişilere denilmektedir. Yani askerlik görevini yerine getireceği yer belli olan fakat buraya gitmeyen kişilere bakaya denilir.

Yeni askerlik sisteminde bu iki gruba giren kişiler bedelli askerlik yapamayacak. Ancak kanun çıkmadan önce bu duruma tabi olan kişiler 1 kereye mahsus olarak bedelli askerlik yapabilmesi mümkün. Eğer yükümlü kanun çıktıktan sonra bu duruma düşerse bedelli askerlik yapamayacaklar.