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Aktüel Bakaya nedir, ne anlama gelir?
Aktüel

Bakaya nedir, ne anlama gelir?

Askerlik çağına gelen ve henüz askerlik hizmetini yerine getirmeyen vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırıyor. Yeni askerlik sistemi içerisinde bakaya kalanlar ve yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik hizmetinden faydalanamayacak. Peki, bakaya ne anlama gelir, yoklama kaçağı nedir?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 11:28:00 -
Bakaya nedir, ne anlama gelir?

Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar arasında küçük bir fark vardır. Bu iki durum, yeni askerlik sisteminde bedelli askerlikten faydalanmak isteyen kişilerin yakından ilgilendiği konulardır.

Ülkemizde askerlik çağı gelen her erkek erteleme yapmadığı takdirde yoklamaya katılmak zorunda olur. TSK’ya bağlı ASAL’a giderek ilgili işlemlerini yaptırmayan kişiler yoklama kaçağı olarak kabul edilmektedir. Peki, bakaya ne anlama gelir?

Bakaya nedir?

Bakaya ise yoklamasını ve sağlık muayenesini yaptırdığı takdirde belirlenen süre içerisinde hizmet vereceği askeri bölgeye gitmeyen kişilere denilmektedir. Yani askerlik görevini yerine getireceği yer belli olan fakat buraya gitmeyen kişilere bakaya denilir.

Yeni askerlik sisteminde bu iki gruba giren kişiler bedelli askerlik yapamayacak. Ancak kanun çıkmadan önce bu duruma tabi olan kişiler 1 kereye mahsus olarak bedelli askerlik yapabilmesi mümkün. Eğer yükümlü kanun çıktıktan sonra bu duruma düşerse bedelli askerlik yapamayacaklar.

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