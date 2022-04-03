Engin Ardıç, "Siyasal ve ekonomik krizlerle boğuşan ülkemizde toplumun önündeki yegâne çıkış yolu Kılıçdaroğlu Doktrini olarak beliriyor" herzeleriyle tanıtılan "Kılıçdaroğlu Doktrini" isimli kitabı fena ti'ye aldı. Kitabın yazarının Yunus Emre olduğunu belirten Ardıç, "Bu tür eserlerin artmasını dileriz. Örneğin, şimdi Dedem Korkut da 'Akkız, Akşener'e Karşı' adında bir eser kaleme alabilir... Dizisini de yaparız. Bakarsınız Batuga da HDP'ye girer vallahi" ifadelerini kullandı. İşte Sabah gazetesindeki o ironik yazı:

"(...) Şimdi okuyacağınız gerçektir.

"Kılıçdaroğlu Doktrini" diye bir kitap yayınlanmış. Güzide bir eser. Alıp da henüz kütüphanemde "Das Kapital" ile "Mein Kampf" arasına koyamadım.

Yazan, Yunus Emre.

Vallahi Yunus Emre.

Bizim "Miskin Yunus" şiir yazmayı bırakmış mı yani?

Bu Yunus, CHP milletvekili Yunus.

Kitabın fikri kurultayda doğmuş.

Çünkü CHP ülkeye hep "paketler" sunuyormuş.

"Dokuz umde" de bunlardan biriymiş.

Siyasal ve ekonomik krizlerle boğuşan ülkemizde toplumun önündeki yegâne çıkış yolu Kılıçdaroğlu Doktrini olarak beliriyormuş.

Haberi veren memur gazetesi başka ayrıntıya girmemiş.

Onlar da ciddiye almıyorlar.

Bu tür eserlerin artmasını dileriz.

Örneğin, şimdi Dedem Korkut da "Akkız, Akşener'e Karşı" adında bir eser kaleme alabilir...

Dizisini de yaparız.

Bakarsınız Batuga da HDP'ye girer vallahi."