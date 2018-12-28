Bakanlıktan yerinde karar! Çöpçatanlık reklamları tarihe karışıyor
Ticaret Bakanlığı tarafından sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarıyla hizmetlerinin reklamları yasaklandı.28 Aralık 2018 Cuma 12:04
Bakanlığın Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Falcı, medyum, eş bulma...
Buna göre, falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamlarının yanı sıra yasa dışı bahis, kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamayacak.
Sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarıyla hizmetlerinin reklamına yer verilemeyecek. Her türlü ateşli ve ateşsiz silah, silah üreticisi ve satıcısının reklamı yayınlanamayacak.
YORUM YAZ