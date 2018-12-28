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Bakanlıktan yerinde karar! Çöpçatanlık reklamları tarihe karışıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarıyla hizmetlerinin reklamları yasaklandı.

28 Aralık 2018 Cuma 12:04
Bakanlıktan yerinde karar! Çöpçatanlık reklamları tarihe karışıyor

Bakanlığın Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Falcı, medyum, eş bulma...

Buna göre, falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamlarının yanı sıra yasa dışı bahis, kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamayacak.

Sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarıyla hizmetlerinin reklamına yer verilemeyecek. Her türlü ateşli ve ateşsiz silah, silah üreticisi ve satıcısının reklamı yayınlanamayacak.

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 12:04
  1. ticaret bakanlığı
  2. arkadaş bulma siteleri
  3. çöpçatanlık siteleri

YORUM YAZ

  • palanpalan38 dk önce
    evet devlet kendisi haricinde yasadışı faizci, kumarbazcı ve genelev işleticisi kısaca bu konularda kendine rakip istemiyor. sonra diyanete ve imamlarına parayı nerden bulup verecek

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