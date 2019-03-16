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Bakanlık'tan yeni evlenecek gençlere müjde! 9 bin TL'ye çıkarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, evlilik hazırlığı yapan gençlere destek olmak amacıyla başlatılan "Çeyiz Hesabı" uygulaması kapsamında yapılan ödemeleri 5 bin liradan 9 bin liraya çıkardı.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:13
Bakanlık'tan yeni evlenecek gençlere müjde! 9 bin TL'ye çıkarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, evlenmeye hazırlanan gençlere destek olmak amacıyla başlatılan "Çeyiz Hesabı" uygulamasında yapılan düzenlemeyle devlet katkısı artırıldı. Buna göre, verilebilecek en yüksek tutar 5 bin liradan 9 bin liraya çıkarıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" yürürlüğe konulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'te yayımlandı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına dair yönetmelik ile Türk vatandaşı olan veya 29 Mayıs 2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi kapsamına giren ve yuva kurmayı düşünen gençleri tasarrufa teşvik etmek ve biriktirdikleri meblağa belirli oranda devlet katkısı sağlanması amaçlanıyor.

En yüksek rakam 9 bin TL

Bu kapsamda yapılan düzenlemeyle 3 yıllık birikim sonucunda alınacak devlet katkısı oranı yüzde 10'dan yüzde 20'ye, verilebilecek en yüksek tutar 4 bin liradan 6 bin 500 liraya, 4 yıllık birikim sonucunda alınacak devlet katkısı oranı yüzde 15'ten yüzde 22'ye, verilecek en yüksek tutar 4 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya, 5 yıllık ve daha fazlası süre sonucunda alınacak devlet katkısı oranı da yüzde 20'den yüzde 25'e, verilebilecek en yüksek tutar 5 bin liradan 9 bin liraya çıkarıldı.

Bu Yönetmelik kapsamındaki tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.

3 yıl düzenli ödeme şartı

Yurt içi mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açanlar ise evlilik tarihinden önce 3 yıl düzenli ödeme yaptıkları ve 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yaptıkları takdirde devlet katkısı ödemelerini hak etmiş olacak.

Ayrıca, 2019 yılı için Çeyiz Hesabı'nda katılımcıların yatıracağı aylık alt limit 155 lira 26 kuruş, üst limit ise bin 552 lira 65 kuruş olacak.

Üç aylık ödemeyi seçenlerin bu rakamların üç katını yatırmaları gerekiyor.

Öte yandan, 2019 yılı için ödenebilecek devlet katkısı, katılımcıların birikimlerinin yüzde 20'si olarak belirlendi ancak bu rakam da 6 bin 500 lirayı geçemeyecek.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:13
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
  3. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
  4. Aile Bakanlığı
  5. Çeyiz Hesabı
  6. çeyiz hesabı desteği
  7. çeyiz hesabı nedir?
  8. çeyiz hesabı şartları nelerdir
  9. Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı

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  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu8 dk önce
    Bu ne kepazelik yahu devlet ,,hükümet boşuna benim vergimle para akıtıyorsun önce sen kerhane Medeni kanunları düzelt ,,Aileler dağılıyor Hantal cahiı bir b,,k,,bilmez Aile Bakanın ne işe yarıyor Aileleri dağıtmaktan başka,,Vesselam

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