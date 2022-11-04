Bakanlıktan yasaklara uymayan balıkçılara ceza yağmuru!

Yasaklara uymayan balıkçılara 5 milyon lira ceza kesildi.

arım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgilere göre, deniz ve iç sulardaki av sahalarında, karaya çıkış noktalarında, nakil güzergahlarında, işleme değerlendirme tesisleri, balık halleri, balık unu ve yağı fabrikaları, perakende satış yerleri ve soğuk hava depolarında belirlenen bir program dahilinde ve şikayetlere bağlı olarak 7 gün 24 saat çapraz denetimler yapılıyor.

İzleme ve denetim etkinliğinin artırılması amacıyla drone ile de denetimler gerçekleştiriliyor.

6 ayda 72 bin 784 denetim

Bu yılın ilk 6 ayında 72 bin 784 denetim gerçekleştirilirken, 1329 aykırı durum tespit edildi.

İlgililer hakkında 5 milyon lira idari para cezası uygulandı. 135 ton su ürünleri ile 37 balıkçı gemisi ve 716 adet muhtelif ağ ve av aracına el konuldu. AA