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Bakanlıktan valilere düğün genelgesi

İçişleri Bakanlığı, düğün ve nişan törenlerinde havaya ateş açılmasının engellenmesi için valiliklere genelge gönderdi.

26 Ekim 2018 Cuma 10:14
Bakanlıktan valilere düğün genelgesi

İçişleri Bakanlığı, düğün, nişan ve benzeri organizasyonlarda havaya ateş açılmasının engellenmesi için valiliklere genelge gönderdi. Bakanlık valiliklerden düğün, nişan gibi organizasyonlar öncesinde silah kullanılmayacağına dair organizasyon sahiplerinden taahhütname alınmasını istedi.

Valiliklere genelge emri

Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri silahla havaya ateş edilmesine müdahalede bulunmazlarsa haklarında soruşturma açılacak. Silahı ile havaya ateş açan kamu personeli hakkında ise disiplin işlemi yapılacak. Bakanlık, düğün, nişan vb. organizasyonlarda bu hususlara dikkat edilmesi için valiliklere “genel emir“ çıkarma talimatı verdi.

“Gerekli önlemler alınsın”

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine Bakan Süleyman Soylu imzalı genelge gönderdi. Genelgede, son zamanlarda düğün, nişan ve benzeri organizasyonlar sırasında ateşli silahla havaya ateş açılması nedeniyle üzücü olayların meydana geldiği belirtildi. Yaşanan bu üzücü olayların kamuoyunda tedirginliğe ve kamu düzeninin sorgulanmasına neden olduğu vurgulanan genelgede, vatandaşların can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi için ülke genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama faaliyetlerinde valiliklerden gerekli önlemlerin alınması istendi.

İşte alınması istenen önlemler

Bakanlığın gönderdiği genelgede alınması istenen önlemler şu şekilde sıralandı: 

"Düğün öncesi silah kullanılmayacağına dair taahhütname alınacak. Düğün, nişan gibi kutlamalara izin verilirken silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin organizasyon sahiplerinden taahhütname alınacak. Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına almak ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma açılacak. Muhtarlar bölgelerinde havaya ate açıldığını öğrendikleri anda kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirecek. 
Farkındalık için düğünlere afişler asılacak. 

Afişler asılacak

Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda havaya ateş açılmaması/silah kullanılmamasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan 'Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceği Karartma' yazılı afişler, davetlilerin görebileceği şekilde alanlara asılacak. 

Disiplin işlemi başlatılacak

Silahı ile havaya ateş açan kamu personeli hakkında disiplin işlemi başlatılacak. Kamu personelinin katıldığı organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığı tespit edilirse hakkında derhal disiplin işlemi başlatılacak. Soruşturma esnasında bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığına özellikle dikkat edilecek. 
Valilikler 'genel emir' çıkarabilecekler.

Talimat verdi

Bakanlık ayrıca ülke genelinde düğün, nişan vb. organizasyonlarda havaya ateş açılmasını engellemek, konu ile ilgili toplumsal farkındalık oluşturmak, uygulamada birliği sağlamak amacıyla valiliklere genel emir çıkarma talimatı verdi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 10:14
  1. düğün
  2. nişan
  3. GENELGE

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