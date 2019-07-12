Bakanlıktan Twitter açıklaması!

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip Twitter'a saat 21.45 itibariyle erişim sorunu yaşanıyor. Twitter’a giren sosyal medya kullanıcıları “Teknik bir sorun var. Fark ettiğin için teşekkürler, bunu yakında düzelteceğiz ve her şeyi eski haline getireceğiz” ifadeleriyle karşılaştı.

Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor. Twitter'a New York saatiyle 14.50 (TSİ 21.50) itibarıyla erişim sıkıntısı yaşandığını ve sitenin çöktüğü belirtiliyor. Twitter'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Bakanlıktan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter servislerinde dünya genelinde sorun yaşandığını belirterek "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı.