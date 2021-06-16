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Aktüel Bakanlıktan, taşa not bırakan çocukla ilgili flaş açıklama
Aktüel

Bakanlıktan, taşa not bırakan çocukla ilgili flaş açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, taşın üzerine "Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin" yazan kız çocuğu A.K.'ya her türlü desteğin verileceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 19:49:00 -
Bakanlıktan, taşa not bırakan çocukla ilgili flaş açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Antalya'da taşın üzerine "Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin" yazan kız çocuğu A.K.'ya her türlü desteğin verileceği bildirildi.

Antalyada, taşın üzerine 'Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin' yazan kız çocuğunun, A.K. olduğu belirlendi. Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurulan A.K.'ye, komşuları H.E.'nin (55) uzun süredir cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Bir süre önce Adana'ya taşındığı belirlenen H.E., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlığımız uzman ekipleri çocuğumuzun yaşadığı ikamet adresine giderek sosyal inceleme yapmıştır. Çocuğumuzun yaşadığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatabilmesi için kendisi ve ailesine psikososyal destek sağlanmaya başlanmıştır. Ailemiz ayrıca Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlandırılacaktır. Fail, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmış ve soruşturma devam etmektedir. Bakanlık olarak davaya müdahale talebinde bulunduk. Bu süreçte çocuğumuzun ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vererek ailemizin yanında olacağız."

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