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Bakanlıktan 'şarbon' iddialarına yanıt

Trabzon'da, Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlığın etinden yiyen vatandaşların rahatsızlanması sonucu etlerden alınan numunelerin kontrole gönderildiği, numunelerden hayvan hastalığı yönünden negatif sonuç çıktığı bildirildi.

26 Ağustos 2018 Pazar 20:40
Bakanlıktan 'şarbon' iddialarına yanıt

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kestikleri kurban etinden yedikten sonra rahatsızlanan kişilerin şarbon şüphesiyle tedavi altına alındığına ilişkin iddialara değinildi.

Açıklamada, 23 Ağustos'ta Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine başvuran hastalara, yapılan muayeneleri sonucunda olası bir hayvan hastalığı ön tanısı konulduğu belirtildi.

Hastaneye başvuran hastalarla irtibat sağlandığı, ellerinde mevcut bulunan etlerden aynı gün numuneler alınarak Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildiği aktarılan açıklamada, numunelerin hayvan hastalığı yönünden negatif çıktığı, hastalık belirtisine rastlanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince Trabzon sınırları içerisinde hayvan hastalık ve zararları ile mücadele hizmetleri kapsamında salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıklarını önlemek için ilgili kurumlarca idari ve fenni tedbirlerin alındığı ifade edilerek, ilgili durumun takibinin İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlığı ile koordineli yapıldığı bildirildi.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 20:40
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. şarbon
  4. trabzon
  5. Kurban bayramı

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