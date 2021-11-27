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Gündem Bakanlık’tan ‘Müslüme’ açıklaması
Gündem

Bakanlık’tan ‘Müslüme’ açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kaybolduktan sonra ölü olarak bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'la ilgili basın açıklaması yaptı. Müslüme'nin kardeşleri koruma altına alındı. Annesi ise konukevine yerleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 11:16:00 -
Bakanlık’tan ‘Müslüme’ açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kaybolduktan sonra ölü olarak bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'la ilgili basın açıklaması yaptı. Müslüme'nin kardeşleri koruma altına alındı. Annesi ise konukevine yerleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, basın ve yayın organlarında yer alan, Müslüme Yağal'ın ölümü ile ilgili haberler nedeniyle açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Anne, konukevine yerleştirildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde Müslüme‘nin cansız bedeninin bulunmasının hemen ardından Bakanlık uzmanlarınca aile ile inceleme, rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* Aile bireyleri ile yapılan görüşmeler ve hanede gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde, 4 çocuk hakkında devlet koruması kararı alınmıştır.

* 1 ve 15 yaşındaki kız çocukları ile ailenin 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğu kolluk kuvvetlerinin desteği ile bBAZI HABERLERE ERİŞİM YASAĞI KARARIakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alınmıştır. Ayrıca, anne S.Y. de bir kadın konukevine yerleştirilmiştir.

Bazı haberlere erişim yasağı

Olayla ilgili Gülnar Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve soruşturma sonucunda dedesinin gözaltına alındığı hatırlatılarak, “Çocukların ikincil örselenmeye maruz kalmasını engellemek ve kamuoyunda bilgi kirliliğinin önüne geçmek için ilgili birimlere, gizlilik kararına riayet edilmesi yönünde başvuruda bulunulmuştur. Gerçeklerle, haber alma ve basın özgürlüğüyle bağdaşmayan bir kısım haberlerle ilgili erişim yasağı kararı alınması talep edilmiştir. H.Y.'nin tutuklu yargılandığı hukuki süreç bakanlığımız tarafından takip edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

 

 

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