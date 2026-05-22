Kemal Kılıçdaroğlu'na destek büyüyor! Milletvekillerinden peş peşe telefon!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “mutlak butlan” kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi’nin başına yeniden geçerken, partide hareketlilik yaşandı. 72’yi aşkın milletvekili Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak tebrik etti. CHP’de yeni bir dönemin başladığı yorumları yapılıyor.

Dün çıkan mutlak butlan kararı sonrasında adeta yer yerinden oynadı. Kemal Kılıçdaroğlu, verilen karar ile yeniden CHP’nin başına geçerken Özgür Özel’in görevi son buldu.

Yaşanan gelişme sonrasında birçok kişi Kemal Kılıçdaroğlu’nun geri dönüşünü tebrik etti.

KILIÇDAROĞLU'NA MİLLETVEKİLİNDEN TEBRİK

Savcı Sayan sosyal medya paylaşımında ‘kaynağım sağlam’ diyerek Kılıçdaroğlu’na 72 milletvekilinden tebrik telefonu geldiğini yazdı.

Sayan, “Bu saate kadar Kılıçdaroğlu’nu arayıp tebrik eden milletvekili sayısı 72’yi geçti. Kaynağım sağlamdır; bugüne kadar beni hiç yanıltmadı…” dedi.

Bir diğer yandan Kılıçdaroğluna il başkanları ve belediye başkanları tarafından da tebrik telefonları gittiği biliniyor.