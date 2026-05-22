Adana’nın bereketli toprakları yine yeşilleniyor: Karpuzun hasadı başladı! Karpuz kesmenin de sırrı var...

Karpuzdan korkmayın, sadece kurallara uyun! Göral, karpuz kaynaklı zehirlenmelerde genellikle bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ateş gibi belirtilerin birkaç saat içinde ortaya çıktığını belirterek, "Hastalık hafif seyredebileceği gibi, bazı vakalarda orta ve ağır tabloyla da karşılaşabiliyoruz. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf bireyler bu konuda daha dikkatli olmalı" uyarısında bulundu. Karpuz kesimi öncesi dikkat edilmesi gereken hijyen kurallarını sıralayan Göral, "Karpuz kesilmeden önce kabuğu mutlaka yıkanmalı. Kesim öncesi eller yıkanmalı. Bıçak ve kesme tahtası temiz olmalı. Kesilmiş karpuz uzun süre dışarıda bekletilmemeli" bilgisini verdi. Göral, karpuzun su, şeker ve vitamin içeriğiyle yaz mevsiminde sağlıklı bir meyve alternatifi olduğunu kaydederek, "Ancak hijyen kurallarına dikkat edilmediğinde zehirlenmeye yol açabilir. Karpuzdan korkmayın, sadece kurallara uyun" ifadelerine yer verdi. Karpuz, ?'si sudan oluşan, güçlü bir C vitamini, A vitamini ve likopen kaynağıdır. Yaz aylarında sıvı ihtiyacını karşılar, kas ağrılarını azaltır ve doğal bir antioksidandır. Kan şekeri dalgalanmasını önlemek için peynirle tüketilmesi önerilir. Karpuz, içerdiği doğal şekerler (früktoz) ve yüksek su oranıyla vücuda hızlı ve doğal bir enerji sağlar. Ayrıca içerdiği "sitrülin" amino asidi sayesinde kan akışını hızlandırarak fiziksel performansı artırır ve kas yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur. Uzmanlar, karpuz seçerken meyvenin içinin iyice kırmızı olmasına dikkat edilmesini öneriyor. Bunun temel sebebi, meyveye o parlak rengini veren ve çok güçlü bir antioksidan olan Likopen maddesi. Doğal bir pigment olan likopen; erken yaşlanma, demans ve bazı kanser türlerine yol açabilen "serbest radikallerle" savaşan en etkili silahlardan biri olarak kabul ediliyor. Karpuz, bu değerli bileşen konusunda en az domates kadar zengin bir kaynak olarak öne çıkıyor.