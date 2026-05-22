Adana'nın bereketli toprakları yine yeşilleniyor: Karpuzun hasadı başladı! Karpuz kesmenin de sırrı var...
Adana’nın bereketli toprakları yine yeşilleniyor: Karpuzun hasadı başladı! Karpuz kesmenin de sırrı var...

Türkiye'nin karpuz ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayan Adana Çukurova'da beklenen hasat gecikmeli de olsa başladı. Adana’nın bereketli topraklarında doğa yeşeriyor.

Foto - Adana'nın bereketli toprakları yine yeşilleniyor: Karpuzun hasadı başladı! Karpuz kesmenin de sırrı var...

Türkiye'nin en bereketli tarım arazilerinin bulunduğu Çukurova'da, karpuz hasadı başladı. Ülkenin karpuz ihtiyacının yaklaşık yüzde 25’ini karşılayan kentte, tarlalarda yoğun hasat mesaisi yaşanıyor. Kamyonlara yüklenen karpuzlar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.

Foto - Adana'nın bereketli toprakları yine yeşilleniyor: Karpuzun hasadı başladı! Karpuz kesmenin de sırrı var...

Kentin deniz kıyısındaki Karataş ilçesine bağlı Kapı Mahallesi’nde başlayan hasatta, rekolte beklentisinin yüksek olduğu belirtildi. Yaklaşık 125 bin dekar alanda gerçekleştirilen üretimde, bu sezon 800 bin ton rekolte elde edilmesinin beklendiği kaydedildi. Adana'da sel ve dolu felaketlerinin ardından gecikmeli de doğa yeşeriyor. Tarlada kilosu 25 TL'ye satılan karpuzlar, kamyonlara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, karpuzun kilosunun tarlada 25 TL olduğunu belirterek, fiyatların arza göre inişli-çıkışlı olabileceğini söyledi. Karpuz hasadının henüz ovada geniş ölçekte başlamadığını belirten Cahit İncefikir, "Karpuz hasadı yer yer başladı. Düşünüldüğü gibi belirli alanda toplama başlamadı. Fakat dar bir alanda olgunlaşmış karpuz hasadı başladı. Karpuz ekimi, kış aylarında yaşanan sel ve dolu felaketlerinden dolayı geç başladı. Özellikle yağmurlarla beraber çiftçi, karpuz ekimini geç yaptı. Karpuzun hasadını da erken yapabilenler oldu.

Foto - Adana'nın bereketli toprakları yine yeşilleniyor: Karpuzun hasadı başladı! Karpuz kesmenin de sırrı var...

Periyodik olarak hasadın ilk kademesi başladı diyebiliriz. Tarlada 25 TL fiyatıyla başlayan karpuz, arz talep dengesine göre, ürünü pazarlara sunulmasına, tezgahlara indirilmesine ve piyasaya bağlı olarak fiyatlar borsa gibi inişli çıkışlı şekilde belirleniyor. Önümüzdeki günlerde hasadın artması ya da azalmasına bağlı olarak fiyatlarda değişkenlik olabilir" dedi. Üretici ve tüketicilere karpuz uyarılarda bulunan İncefikir, "Önemle söylememiz gereken, karpuzun belirli bir olgunluğa ulaşması gerektiğidir. Şeker oranının artması, rengini almış olması, kıvama gelmiş olması gerekmektedir. Ham toplanıp tüketiciye ulaştırılırsa, insanları almaktan vazgeçirir. Üreticinin zararına oluyor ve tüketim azalıyor. Eğer erken ekilmiş, hasat dönemine gelmiş ve yeterli olgunluğa ulaşmış karpuzlar varsa, sözünü ettiğimiz yağışlardan önce ekimi yapılmış ürünlerse bunların hasadı yapılabilir. Ancak bunun ne kadar alanda olduğunu da tam olarak bilmiyoruz. Çok geniş bir alan olduğunu da tahmin etmiyoruz. Eğer karpuz belirli bir olgunluğa, aroma ve tat oranına ulaşmışsa toplanabilir" diye konuştu.

Foto - Adana'nın bereketli toprakları yine yeşilleniyor: Karpuzun hasadı başladı! Karpuz kesmenin de sırrı var...

Karpuz kesmenin de kuralı var mı? Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, toprağa temas eden bir meyve olan ve yaz aylarında sıkça tüketilen karpuzun, hijyen kurallarına dikkat edilmeden tüketilmesinin gıda zehirlenmelerine yol açabileceğini belirtti. Göral, karpuzun dış kabuğunda bakteri barındırabileceğine dikkati çekerek, kesilmeden önce mutlaka sabunlu ve sıcak suyla yıkanması gerektiği tavsiyesinde bulundu. Karpuzun toprağa temas eden bir meyve olduğunu anımsatan Göral, taşıma, satış ve ev ortamında birçok yüzeye temas ettiğini, bu nedenle kabuğunda ciddi oranda bakteri bulunabileceğini kaydetti. Göral, "Taşıma sırasında, markette, evde birçok yere temas ediyor. Kabuğu üzerinde ciddi oranda bakteri barındırabilir. Karpuzu kesmeden önce mutlaka sabunlu ve sıcak suyla yıkamak gerekir. Aksi halde bıçakla yapılan kesim sırasında kabuktaki bakteriler iç kısma bulaşarak gıda zehirlenmesine neden olabilir." ifadelerini kullandı. Karpuzun kesildikten sonra en fazla iki saat içinde tüketilmesi gerektiğini, açık havada bu sürenin bir saate indiğini vurgulayan Göral, bakterilerin sıcak ortamda hızla çoğaldığını, özellikle piknik ortamlarında dikkatli olunması gerektiğini aktardı.

Foto - Adana'nın bereketli toprakları yine yeşilleniyor: Karpuzun hasadı başladı! Karpuz kesmenin de sırrı var...

Karpuzdan korkmayın, sadece kurallara uyun! Göral, karpuz kaynaklı zehirlenmelerde genellikle bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ateş gibi belirtilerin birkaç saat içinde ortaya çıktığını belirterek, "Hastalık hafif seyredebileceği gibi, bazı vakalarda orta ve ağır tabloyla da karşılaşabiliyoruz. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf bireyler bu konuda daha dikkatli olmalı" uyarısında bulundu. Karpuz kesimi öncesi dikkat edilmesi gereken hijyen kurallarını sıralayan Göral, "Karpuz kesilmeden önce kabuğu mutlaka yıkanmalı. Kesim öncesi eller yıkanmalı. Bıçak ve kesme tahtası temiz olmalı. Kesilmiş karpuz uzun süre dışarıda bekletilmemeli" bilgisini verdi. Göral, karpuzun su, şeker ve vitamin içeriğiyle yaz mevsiminde sağlıklı bir meyve alternatifi olduğunu kaydederek, "Ancak hijyen kurallarına dikkat edilmediğinde zehirlenmeye yol açabilir. Karpuzdan korkmayın, sadece kurallara uyun" ifadelerine yer verdi. Karpuz, ?'si sudan oluşan, güçlü bir C vitamini, A vitamini ve likopen kaynağıdır. Yaz aylarında sıvı ihtiyacını karşılar, kas ağrılarını azaltır ve doğal bir antioksidandır. Kan şekeri dalgalanmasını önlemek için peynirle tüketilmesi önerilir. Karpuz, içerdiği doğal şekerler (früktoz) ve yüksek su oranıyla vücuda hızlı ve doğal bir enerji sağlar. Ayrıca içerdiği "sitrülin" amino asidi sayesinde kan akışını hızlandırarak fiziksel performansı artırır ve kas yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur. Uzmanlar, karpuz seçerken meyvenin içinin iyice kırmızı olmasına dikkat edilmesini öneriyor. Bunun temel sebebi, meyveye o parlak rengini veren ve çok güçlü bir antioksidan olan Likopen maddesi. Doğal bir pigment olan likopen; erken yaşlanma, demans ve bazı kanser türlerine yol açabilen "serbest radikallerle" savaşan en etkili silahlardan biri olarak kabul ediliyor. Karpuz, bu değerli bileşen konusunda en az domates kadar zengin bir kaynak olarak öne çıkıyor.

Blondepate

Ortadoğu Ateş çemberi İsrail Yunanistan ve diğer suç ortakları Türkiye'ye saldırmak için planlar yapıyor siz karpuz kesmenin kurallarından bahsediyorsunuz
