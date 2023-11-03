Bakanlıktan kampanya uyarısı! İndirim mi yoksa bindirim mi?

Ticaret Bakanlığı vatandaşların mağduriyet yaşamaması, ticari hayata uygun olmayan ticaret etiğine aykırı fiiller ile ilgili çalışmalara eğilirken inceleme ve takip süreci de başlattı.

Kasım ayı boyunca “Efsane Kasım İndirimleri”, “Şahane Cuma İndirimleri” gibi isimlerle adlandırılan ve çok sayıda üründe çeşitli oranlarda indirimlerin yapılacağının ilan edildiği indirimli satış kampanyaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çokça tercih edilen bir pazarlama yöntemi olduğuna dikkat çekilen açıklamada uyarılar yer aldı.

Bakanlık uyarısı

"Tüketicilerin özellikle değişen alışveriş alışkanlıklarıyla beraber kolay ve masrafsız bir şekilde, zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın çok çeşitli ürünlere uygun koşullarla ulaşabilmesine olanak sağlayan mesafeli/e-ticaret alışverişleri beraberinde bazı tüketici mağduriyetlerine de neden olabilmektedir." denilen açıklamada "Ticaret Bakanlığı olarak özellikle Kasım ayı ile birlikte yoğun bir şekilde internet ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen indirim kampanyalarında tüketicilerimizin mağduriyet yaşamamaları, ayrıca satıcı veya sağlayıcıların neden olabilecekleri bu mağduriyetler nedeni ile idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için mesafeli sözleşmelerde bazı hususlara azami dikkat etmeleri gerekmektedir." yorumu yapıldı.

Bu kapsamda dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralandı:

Alışveriş öncesi ihtiyaçların doğru belirlenmesi, Satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapılması, Satın alınacak mal veya hizmetin emsallerine göre fiyatının araştırılması, İndirim tutarına veya oranlarına dikkat edilmesi İnternet sitesi adresinin satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığını kontrol edilmesi, Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olunması, İnternet sitesinde SSL sertifikası, 3D security gibi güvenlik unsurlarının olup olmadığının kontrol edilmesi, Ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ayrıntılı okunması gerekiyor

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İndirime dikkat!

Açıklama şöyle devam etti: " İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktarın açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi, Hangi mal veya hizmetlerin indirimli satışa konu edileceği veya ne kadar indirim uygulanacağı hususlarında anlam karışıklığına yol açarak tüketicileri yanıltabilecek veya gerçekte olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturacak ifade veya görüntülere yer verilmemesi, Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması, İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin fiyatında indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması, Fiyatın geçerliliği ile ilgili bir süre veya stok sınırı var ise, bu süre ve stok miktarının reklamlarda açıkça belirtilmesi hususlarına uygun olarak faaliyet göstermesi gerekmektedir.