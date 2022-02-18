Bakanlıktan 'İndirim' kararları
İndirimli satışlarla ilgili yönetmelikte değişikliğe gitti.
Ticaret Bakanlığı, indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı.
İndirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri etikette gösterilecek.
İndirimli malın indirimden önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak.
Sebze meyvede indirim hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara büyük ceza kesilecek
Haksız fiyat değerlendirme kurulu yönetmeliği değişti.
Fahiş fiyat artışı yapanlar 10 bin ila 100 bin lira, stokçuluk yaptığı tespit edilenler ise 100 bin ila 2 milyon lira arasında para cezasına çarptırılacak.