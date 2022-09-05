Bakanlıktan İBB'ye cevap! İmamoğlu'nun iddiaları gerçek dışı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalıları" hakkında kamuoyunda yer alan iddialara ilişkin, “Bahse konu alanda yapılan tüm işlemler kanunların emrettiği şekilde uygulanmıştır” açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan "Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalıları" hakkında kamuoyunda yer alan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan ‘Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalıları’ hakkında kamuoyunda yer alan gerçek dışı ve yersiz, hukuksuz ithamlarla ilgili olarak açıklama yapma zarureti duyulmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin de yer aldığı 5 Eylül 2022’deki komisyon toplantısında; Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalılarının, daha önce Hazine adına tescilli olduğu ve ilgisi nedeniyle Hazineye devredilmesi gerektiği ortaya konmuştur. Bu bakımdan; 2014 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yapılan devir işleminin 6360 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin 5. Fıkrasına aykırılık teşkil ettiği hükmüne varılmıştır” denildi.

Belediye adına tescili mümkün değil

Açıklamanın devamında, “Kanunun 1. Maddesinde; ‘Taşınmazların vasfı ve üzerindeki kamu hizmetleri dikkate alınarak ilgisine göre ilgili idarelere devrinin amaçlandığı, okul, cami, karakol binası gibi yerlerin vasfı ve durumu nazara alınarak belediyeler adına tescilinin mümkün olmadığı’ hükmü bulunmakta; okulların belediyelere devredilemeyeceği hususu hüküm altına alınmaktadır. Bahse konu alanda yapılan tüm işlemler kanunların emrettiği şekilde uygulanmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak her şart altında hukukun gereğini yapacak, milletimizin menfaatini korumaya tüm gücümüzle devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

CHP'li İmamoğlu ne demişti?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Fehime Sultan ve Hatice Sultan Yalıları hakkında basın toplantısı düzenledi. Ekrem İmamoğlu "Sözleşmenin feshedildiği Aralık ayından bu yana ne içeri girebiliyoruz, ne binayı teslim alabiliyoruz. Yaşanan hukuksuz işlemler nedeniyle ardı ardına açtığımız davalar, girişimlerimiz de ne yazık ki bekletiliyor. Yargıda hüküm verilmiyor." dedi.

İmamoğlu, "Burası Valiliğe ve İl Özel İdaresi'ne ait olduğu dönemde 7 Ocak 2009 yılında, burası Türk Hava Yolları ve DO&CO isimli bir şirket arasında bir sözleşme yapılarak 25 yıllığına restore edilerek işletilmesi hususuyla bir sözleşme imzalandı. 2011 tarihinde yer altına ilave otopark yapılmasıyla ilgili bir talep doğrultusunda bu talep uygun görülüyor ve bu otoparkın yapılması karşılığı ile sözleşme süresi o dönemin valisi tarafından ek protokol ile 25 yıldan 31 yıla çıkartılıyor. İl Özel İdareleri'nin kapanmasının sonrasında o dönemin yine yetkilileriyle beraber valiliğin Devir Paylaştırma Komisyonu kararı ile bu mülkiyet 8 Ağustos 2014'te İBB'ye devrediliyor. Bu tarihten sonra artık bu yapılar İBB'nin mülkü olmuştur ve sözleşmeye esas bütün ödemeler ve ya da ilişkiler de İBB tarafından sürdürülmüştür." ifadelerini kullandı.