Bakanlıktan Fazıl Say açıklaması! İddialara cevap verildi

Piyanist Fazıl Say, yayınladığı videoda,Türkiye'de kendisine sansür uygulandığını belirterek konser yapamadığını söyledi.

Say, "Dünyada 130 ülkeden davet alıyorum, Türkiye'de bir konser salonundan davet almadım. Bakan'ın bir şeyler yapması lazım. Bunun düzelmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Say'ın iddialarına Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan cevap geldi.

Fazıl Say'a jet cevap

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu, sanatçıya birçok kez teklif götürüldüğünü menajerinin geri çevirdiğini belirtti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medya hesabından açıklama ayapan Batuhan Mumcu şu ifadeleri kullandı;

Fazıl Bey, öncelikle başarısını tüm dünyaya kanıtlamış bir sanatçımız olarak İsrail’in Filistin'e yönelik insanlık dışı katliamı karşısındaki dik duruşunuzu desteklemekle birlikte bu sebeple uğradığınız haksızlıklar için üzüntü duyduğumu belirtmek isterim.

'Küçük bir düzeltmeyi aktarmak isterim'

Diğer yandan, yaptığınız paylaşımda Bakanlığımıza yönelik açıklamalarınızı üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Konserlerinizi ilgiyle takip ederek fırsat buldukça da katılmaya çalışan biri olarak doğabilecek tüm polemiklerin önüne geçmek adına paylaşımlarınıza istinaden küçük bir düzeltmeyi aktarmak isterim.

"Bizler Türkiye’de kültür ve sanatın birleştirici unsur olarak herkese ulaşmasını hedefliyoruz"

Geçtiğimiz ay İsviçre'deki konserleriniz Cumhurbaşkanımızın Filistin’e yönelik açıklamalarını desteklediğiniz gerekçesiyle iptal edildiği zaman Bakan Yardımcısı olarak bizzat menajeriniz Taner Bey’i arayarak sizi Antalya Kültür Yolu Festivalimizde sahnede görmekten son derece memnun olacağımızı dile getirdim.

Taner Bey, yoğun yurt dışı programlarınızı gerekçe göstererek Festival programımıza dahil olamayacağınızı belirtti.

Bizler Türkiye’de kültür ve sanatın birleştirici unsur olarak herkese ulaşmasını hedefliyoruz. Dünya çapında ülkemizi başarıyla temsil eden bir sanat insanımızın başta Atatürk Kültür Merkezi ve CSO Ada Ankara olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ait bütün mekanlarımızda sanatını icra etmesi bizleri de ziyadesiyle mutlu eder.

Tüm sanat kurumlarımızın kapılarının dün olduğu gibi bugün de size sonuna kadar açık olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum.