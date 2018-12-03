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Bakanlıktan engel tanımayan çalışmalar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, engellilerin potansiyelini en üst seviyede kullanabilmesi ve toplumsal yaşama katılabilmesi amacıyla birçok alanda çalışmalar yürütülüyor.

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:29
Bakanlıktan engel tanımayan çalışmalar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, engellilerin tüm hak ve temel özgürlüklerden yararlanması için evde bakım hizmetinden erişilebilirliğe, ücretsiz seyahat hakkından istihdama kadar birçok alanda çalışmalar yürütülüyor.

Bakanlık tarafından, engellilerin potansiyelini en üst seviyede kullanabilmesi ve toplumsal yaşama katılabilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyecek derecede ağır engeli bulunan kişilere bakım ve bakım destek hizmetleri 2005 yılından bu yana etkin şekilde veriliyor. Bu kapsamda ilk defa bakıma muhtaç tüm engelliler bakım hizmeti kapsamına alındı. Evde veya özel bakım merkezlerinde sunulan bakım hizmetinin ücretlerinin ödenmesi sağlandı. Ekim 2018 tarihi itibarıyla 513 bin engelli evde bakım desteğinden yararlandı. 2002 yılında 21 Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bin 843 engelliye hizmet verilirken, Ekim 2018 itibarıyla 97 yatılı bakım merkezinde 7 bin 7 engelliye yatılı hizmet sunuluyor. Gündüzlü bakım alanından ise tam veya yarı zamanlı olarak engelli vatandaşlar yararlanıyor.

7 gündüzlü bakım merkezinden 446, yarı zamanlı sunulan evde bakıma destek hizmetinden ise 94 engelli hizmet alıyor. 220 Özel Bakım Merkezinde 16 bin 607 engelli yatılı bakım hizmetinden faydalanıyor. Bu çerçevede, Ekim 2018 tarihi itibariyle 317 bakım merkezinde toplam 23 bin 619 engelliye yatılı bakım hizmeti veriliyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 10:29
  1. engelliler
  2. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  3. özel bakım merkezleri
  4. Rehabilitasyon Merkezi

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