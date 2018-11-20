Bakanlık’tan cinsel suçlara karşı titizlik uyarısı

Oğuzhan Gültekin Ankara

Adalet Bakanlığı, çocuk ve kadınlara yönelik suçlarla ilgili genelge yayınlayarak titizlik çağrısında bulundu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzalı 7 maddeden oluşan genelgede kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel suçlar, fiziksel ve duygusal suçlara karşı alınacak tedbirler belirlendi. Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Avukat Cüneyt Toraman, “Peygamberimiz eşine hakaret etmemiş, fiziksel saldırıda bulunmamış. Eşini el üstünde tutmuştur. Biz Müslüman bir milletiz. Bu yapılan düzenlemelerin doğru olacağına, başarı sağlayacağına inanıyorum” dedi

“Masum insanlar güvence altına alınacak”

Bu dünyada en korumasız varlıkların kadın ve çocuklar olduğunu vurgulayan Avukat Cüneyt Toraman, “Anayasa’da bu konuyla alakalı belli değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikte kadınlara pozitif ayrımcılık yapılacağı belirtildi. Pozitif ayrımcılıktan kasıt kadına ve çocuğa yapılan şiddetin önüne geçme esas alınıyor. Geçmişte bu tür kanunlar İsviçre’den, İtalya’dan tercüme edildi ama bizde uymadı. Türkiye’deki problemleri çözmedi. Birisi, bir kişiye cinsel istismar iftirası attığı zaman hayatı kararıyordu. Bu genelge ile masum insanlar güvence altına alınacaktır. Çıkarılan bu genelgeyle artık başsavcı olayla ilgilenecek ve karakollar suçlanan kişiyi takip edip olayın gerçeklik payını araştıracak ve hukuki süreç ondan sonra başlayacak. Hem kadın ve çocuklar açısından, hem de suçlanan kişi açısından yayınlanan bu genelge büyük önem taşımakta. Bu tür düzenlemeler çok anlamlıdır ve çok etkili bir şekilde uygulanması gerekiyor. Cinsel istismara uğrayan dünya kadar çocuk var. Bu çocukların sorgu işlemleri psikolojik düzensizlik yaratıyordu. Bu tür etkiler de azaltılmış oldu. Bizim dinimizde Peygamber Efendimiz bir kere bile eşine el kaldırmamıştır. Kötü bir laf söyleyip eşinin kalbini kırmamıştır. Peygamberimizi örnek almış olsak bu tür sapkınlıkları yapmazdık” şeklinde konuştu.

“Çocukların tekrar tekrar dinlenmesi örselenmeye neden oluyor”

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 160 ve 161’inci maddeleriyle soruşturma yapmakla münhasıran Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olduğu hatırlatılarak, cinsel istismar suçlarında, çocukların tekrar tekrar dinlenmesinin ikincil örselenmeye neden olduğuna dikkat çekildi. Genelgede, “Ayrıca, 32 ilde 35 hastane/kurum bünyesinde Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kurularak adli işlemlerin bu merkezlerde uzmanlar aracılığıyla yerine getirilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından da mümkün olduğu ölçüde cinsel suç mağduru çocuk ifadelerinin bu merkezlerde alınması belirtilen sakıncaları ortadan kaldıracaktır. Ayrıca Çocuk İzlem Merkezlerinin (ÇİM) bulunmaması halinde, mağdurun ifadesi alınırken uzman bulundurulması ve işlemin görüntülü ve sesli kayıt altına alınması gereği belirtilmiştir” denildi.

İşte genelgede belirtilen maddeler

-Cinsel dokunulmazlığa karşı bir suç işlendiğinin öğrenilmesi halinde, Cumhuriyet savcısınca derhal soruşturmaya başlanması ve bu konuda mutlaka Cumhuriyet başsavcısına bilgi verilmesi,

-Cumhuriyet savcısınca; maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için araştırmaya başlanması, tüm delillerin hızlı bir şekilde toplanması, adli kolluk birimlerine gerekli emir ve talimatların gecikmeksizin iletilmesi ile kolluk tarafından yerine getirilecek işlemlerin takip ve denetiminin yapılması,

-Cinsel istismara uğramış çocukların ikincil örselenmelerinin önüne geçilebilmesi için ifadelerin uzmanlar eşliğinde, zorunlu haller dışında tek seferde ve mümkün olduğu ölçüde Çocuk İzlem Merkezleri kullanılarak bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından alınması,

-Cinsel dokunulmazlığı ihlal edilen suç mağdurlarının ifade alma işlemlerinde gerektiği ve mümkün olduğu ölçüde Adli Görüşme Odalarının kullanılması,

-Cinsel suç soruşturmalarında, delillerin toplanması sırasında yaşanabilecek eksiklik veya gecikme nedeniyle koruma tedbirleri hakkında birbirinden farklı değerlendirme ve uygulamalara gidilmesinin, mağdur ve yakınları kadar toplumun da adalete olan inancını olumsuz etkileyebileceği hususunun göz önünde bulundurulması,

-Bu soruşturmalarda, mağdur ve çocuğun mahremiyetinin korunması, soruşturma konusu eylemin onların geleceği üzerinde olumsuz etkiler bırakmasının önüne geçilebilmesi ve masumiyet karinesinin korunabilmesi açısından soruşturmanın gizliliği ilkesine riayet edilmesi,

-Soruşturma dosyasına ilişkin delil veya görüntüleri usulüne aykırı olarak paylaşan ya da buna sebebiyet verenler hakkında kanuni gereğine tevessül edilmesi.