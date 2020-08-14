Bakanlıktan 81 ile yeni genelge!

Çin'den bir yarasanın yenilmesiyle başladığı ileri sürülerek bütün dünyayı etkisi altına alan, milyonlarca kişiyi bulaşarak enfekte eden, yüzbinlerce kişinin ölümüne sebebiyet veren, sosyal hayatı tamamen değiştiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) can almaya devam ediyor.

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı tatiller, asker uğurlamaları, düğün, nişan törenleri, partiler gibi topluca bir araya gelinmesi şeklinde yaşanan rehavetin ardından düşen vaka sayıları yeniden yükselişe geçerken, maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyulması konusunda vatandaşlara sık sık ikazlar yapılıyor, bazı illerde yeni yasaklar tekrardan gündeme geliyor. Sürecin başından beri her kesimin takdirini toplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından dikkat çekici paylaşımlarda bulunarak farkındalık oluşturuyor.

81 ilin valiliğine genelge gönderildi

Denetimler yeniden sıklaşırken son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine yeni genelge gönderildiği ifade edildi.

Tüm illere yollanan "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelgeye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanılı/temaslı/evde izolasyona alınanların izolasyon koşullarına uymalarının, elektronik imkanlar da kullanılarak sağlanacağı bildirildi.

Mahalle Denetim Ekipleri oluşturulacak

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınan önlemlerin etkin şekilde uygulanmasını sağlamak için 'Mahalle Denetim Ekipleri'nin oluşturulacağı duyuruldu.

Dikkat! İdari para cezası ve adli işlem yaptırımı uygulanacak

Evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilen vatandaşlar hakkında ise idari para cezası uygulanacağı, şahıslar hakkında ise adli işlem yapılacağı belirtildi.