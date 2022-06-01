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Gündem Bakanlık'tan 81 ile 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' genelgesi
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Bakanlık'tan 81 ile 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' genelgesi

İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' konulu genelge gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 00:00:00 -
Bakanlık'tan 81 ile 'Ülkeye Giriş Tedbirleri' genelgesi

İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine “Ülkeye Giriş Tedbirleri” konulu genelge gönderildi.

Genelgedeki detaylar şöyle: Covid­-19 salgınının yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, yurt içinde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemlerin salgının seyrinde yaşanan küresel gelişmeler doğrultusunda belirlendiği ifade edildi.

Bu doğrultuda daha önce illere gönderilen genelge ile 03 Mart 2022 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerin belirlendiği ancak Sağlık Bakanlığının yazısı ve yeni gelişmeler doğrultusunda ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerde bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Bu kapsamda koronavirüs pandemisi ile ilişkili güncel durum değerlendirilerek; 01 Haziran’dan itibaren tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacak.

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