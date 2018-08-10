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Bakanlık'dan "kan şekeri ölçüm cihazı" açıklaması

Sağlık Bakanlığı, 2015-2018 tarihleri arasında piyasaya kan şekeri ölçüm cihazı veren 57 firmanın denetlendiğini açıkladı. Firmaların 15 cihazının güvensiz olduğu tespit edildi.

10 Ağustos 2018 Cuma 09:31
Bakanlık'dan "kan şekeri ölçüm cihazı" açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "SGK'nin geri ödeme listesinde bulunan kan şekeri ölçüm cihazlarının güvensiz olduğu"na yönelik haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Türkiye'de üretilen ya da ithal edilen tüm tıbbi cihazların Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun gerçekleştirdiği analizlerle, denetimlerle titiz bir şekilde takip edildiğinin belirtildiği açıklamada, "2015-2018 yılları arasında 'piyasa gözetimi ve denetimi' faaliyetlerimiz çerçevesinde piyasaya kan şekeri ölçüm cihazı arz eden toplamda 57 firma denetime tabi tutulmuştur. Denetimler sonucunda söz konusu firmalara ait kan şekeri ölçüm cihazlarından 15'inin güvensiz olduğu tespit edilmiş, firmalara yönelik işlemler ivedilikle gerçekleştirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

"Cihazlar toplatıldı"

Açıklamada, analiz sonuçları kapsamında güvensiz olduğu tespit edilen kan şekeri ölçüm cihazlarının piyasaya arızının durdurulduğu, cihazların toplatıldığı kaydedildi.

Aralarında kan şekeri ölçüm cihazlarının da bulunduğu güvensiz olduğu tespit edilen tıbbi cihazlara ilişkin güncel listelere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun internet sitesinden ulaşılabileceğinin ifade edildiği açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödemesi yapılan 83 farklı kan şekeri ölçüm cihazı bulunduğu aktarıldı.

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 09:31
  1. Türkiye
  2. Sağlık Bakanlığı
  3. Sosyal Güvenlik Kurumu

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