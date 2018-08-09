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Bakanlık'dan aşı bilgilendirme sitesi!

Sağlık Bakanlığı, aşı konusunda doğru ve sağlıklı bilgilendirme yapmak amacıyla "asi.saglik.gov.tr" adıyla bir web sayfası oluşturdu.

09 Ağustos 2018 Perşembe 15:28
Bakanlık'dan aşı bilgilendirme sitesi!

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, aşının sağlıklı nesiller ve sıhhatli bir gelecek için halk sağlığı açısından önemli olduğu belirtildi.

Aşılama hizmetlerinin Bakanlık tarafından başarılı bir şekilde sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aşılar dünyada en çok uygulanan biyolojik ürünlerdir. Aşılamanın temel amacı özellikle bebek ve çocuklarda olmak üzere toplumda aşı ile önlenebilir hastalıkların ortaya çıkışını engellemektir. Aşılama sayesinde ölümcül olan birçok hastalık önlenmiş milyonlarca çocuğumuz sakatlık ve ölüm riskinden korunmuştur."

Açıklamada, Bakanlıkça aşı konusunda doğru ve sağlıklı bilgilendirme yapılması, varsa akıllarda oluşan soruların giderilmesi amacıyla "asi.saglik.gov.tr" web sayfasının oluşturulduğu belirtildi.

Sayfanın toplumsal farkındalık amacıyla hazırlandığı vurgulanan açıklamada, "Sayfa, önemli hizmetler ifa edecektir. Vatandaşlarımız aşı konusunda her türlü doğru bilgiye bu site üzerinden ulaşabilecektir" değerlendirmesinde bulunuldu.

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 15:28
  1. Sağlık Bakanlığı

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