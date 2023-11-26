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Gündem Bakanlık yazıyı yazdı: İşte ilk rezerv alan yeri
Gündem

Bakanlık yazıyı yazdı: İşte ilk rezerv alan yeri

Yeniakit Publisher
2023-11-26 23:36:00 -
Bakanlık yazıyı yazdı: İşte ilk rezerv alan yeri

Deprem bölgesi Hatay'da 'rezerv alan' kararı alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından alınan karar ortaya çıktı.

Kahramanmaraş depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay’ın Defne bölgesinde rezerv alan ilan edildi.

Hatay Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyon Başkanı Ecevit Alkan; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından alınan kararı X hesabından paylaştı.

Defne’deki kentsel dönüşümle ilgili hazırlanan planda, bazı mahallelerin rezerv bölge olarak belirlendiğini açıklayan Alkan, “Bu belge tarihi öneme sahip olan bir belge çünkü Türkiye çapında ilk defa bir yerleşim yeri rezerv bölge ilan ediliyor” ifadelerini kullandı.

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