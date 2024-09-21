Bakanlık ve 6 üniversiteye atama kararları Resmi Gazete’de!
Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6 üniversiteye yeni rektör atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alındı, yerine ise Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararları içeren 21 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre; Aile Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alındı. Yerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan getirildi. Çalışkan'dan boşalan göreve ise Alparslan Çevik atandı.
Öte yandan birçok üniversiteye de yeni rektör atamaları yapıldı.
Rektör atamaları ise şöyle:
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Eyüp Debik getirildi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Şengönül
Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Prof. Dr. Fatma Aydın
Karadeniz Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı
İnönü Üniversitesi: Prof. Dr. Nusret Akpolat
Doğuş Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik